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    Слуцкий – о разгроме от «Дерби Каунти»: «Это мое самое крупное поражение в качестве тренера. Мне больно»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча 6-го тура Чемпионшипа, в котором его подопечные уступили «Дерби Каунти» (0:5).

    «Первое, что я должен сделать, это извиниться перед нашими болельщиками, потому что они не заслужили такого результата.

    Если мы проигрываем, то это моя вина, и я злюсь на себя. Я главный тренер, поэтому должен изменить ситуацию и проанализировать все проблемы, которые случились в этом матче.

    Эта игра – уже история. Плохая история: это мое самое крупное поражение в качестве тренера. Мне больно, очень трудно передать словами мои чувства. Сейчас необходимо сделать серьезный акцент на следующем матче», – сказал Слуцкий.

    «Халл» Слуцкого проиграл 0:5. У него там все совсем плохо?

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    09.09.2017 00:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 00:11

      Г-тренер.

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 9 сентября 2017, 11:30

      Привыкай Лёня

      0
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      Рейтинг: +8021

      nik55 9 сентября 2017, 11:21

      это только начало

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 сентября 2017, 08:57

      В тренерской работе есть падения и взлеты.Сейчас Слуцкий "упал и сильно ушибся",но надо вставать и продолжать ,хотя" рубец"от таких поражений всегда остается.При следующих не удачах стоит задуматься, насколько ты хорош как тренер в другой стране.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 9 сентября 2017, 08:25

      Такими темпами , его в анжи после не возьмут

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 9 сентября 2017, 07:26

      Лёлик ты достал............

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 сентября 2017, 07:19

      Бывает, что сделаешь.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 сентября 2017, 07:06

      ну ничего леня на ошибках учатся

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 сентября 2017, 06:15

      дааааа . . .

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 сентября 2017, 05:57

      То ли еще будет Лёня .......

      1
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