Слуцкий – о разгроме от «Дерби Каунти»: «Это мое самое крупное поражение в качестве тренера. Мне больно»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча 6-го тура Чемпионшипа, в котором его подопечные уступили «Дерби Каунти» (0:5).

«Первое, что я должен сделать, это извиниться перед нашими болельщиками, потому что они не заслужили такого результата.

Если мы проигрываем, то это моя вина, и я злюсь на себя. Я главный тренер, поэтому должен изменить ситуацию и проанализировать все проблемы, которые случились в этом матче.

Эта игра – уже история. Плохая история: это мое самое крупное поражение в качестве тренера. Мне больно, очень трудно передать словами мои чувства. Сейчас необходимо сделать серьезный акцент на следующем матче», – сказал Слуцкий.

«Халл» Слуцкого проиграл 0:5. У него там все совсем плохо?