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    Слуцкий: «Немногие поддержали мое желание уволиться из ЦСКА»

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал в интервью британскому таблоиду о том, как в России восприняли его желание уйти из ЦСКА.

    «В то время я совмещал посты главного тренера сборной России и ЦСКА, от чего я очень устал. Сложно бороться в чемпионате за титул, а также управлять национальной командой. Это привлекает к твоей персоне слишком много внимания.

    В один момент я подумал: «Стоп, нужно остановиться». Я понял, что мне был нужен новый вызов. Только некоторые из моих друзей и семьи поддержали решение уволиться из ЦСКА. Остальные подумали, что я дурак», – рассказал Слуцкий.

    После пяти туров «Халл» идет на восьмой строчке в турнирной таблице английского чемпионшипа. В активе команды семь очков. Отставание от лидирующего «Кардиффа» составляет восемь очков.

    Источник: Daily Mail

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    07.09.2017 06:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 сентября 2017, 14:16

      Друзья и семья желает всегда лучшего. А уехать в другую страну - это огромный риск. Как говорится, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Так что огромный плюс за мужество и удачи. И пусть Халл выйдет в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 7 сентября 2017, 11:38

      Ты много сделал для Родного ЦСКА. Но каждому нужен новый источник вдохновения и новый воздух. МЫ тебя любим!

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 7 сентября 2017, 09:33

      Правильное решение. Удачи....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 сентября 2017, 07:52

      Да

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 7 сентября 2017, 07:14

      Ну удачи...

      3
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