Слуцкий: «Немногие поддержали мое желание уволиться из ЦСКА»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал в интервью британскому таблоиду о том, как в России восприняли его желание уйти из ЦСКА.

«В то время я совмещал посты главного тренера сборной России и ЦСКА, от чего я очень устал. Сложно бороться в чемпионате за титул, а также управлять национальной командой. Это привлекает к твоей персоне слишком много внимания.

В один момент я подумал: «Стоп, нужно остановиться». Я понял, что мне был нужен новый вызов. Только некоторые из моих друзей и семьи поддержали решение уволиться из ЦСКА. Остальные подумали, что я дурак», – рассказал Слуцкий.

После пяти туров «Халл» идет на восьмой строчке в турнирной таблице английского чемпионшипа. В активе команды семь очков. Отставание от лидирующего «Кардиффа» составляет восемь очков.