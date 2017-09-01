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    Отбор на ЧМ-2018. Дубль форварда «Тосно» Роши принес Кабо-Верде победу над ЮАР

    Сборная Кабо-Верде в матче 3-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Южной Африки – 2:1. В составе хозяев дубль на счету нападающего «Тосно» Нуну Роши. За гостей забил Токело Рантие.

    Кабовердианцы набрали первые три очка и по-прежнему занимают последнюю строчку в группе D. Команда ЮАР сохранила вторую позицию.

    Отбор на ЧМ-2018. Африка. 3-й тур

    Кабо-Верде – ЮАР – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Рантие, 14; 1:1 – Роша, 33; 2:1 – Роша, 38 (с пенальти).

    Удаления: нет – Матоло, 68.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 23:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 4 сентября 2017, 03:35

      Форварды Тосно забивают за сборную России, за сборную Кабо-Верде... Год назад в это бы никто не поверил!

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 сентября 2017, 08:26

      Молодец!

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