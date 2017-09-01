Отбор на ЧМ-2018. Дубль форварда «Тосно» Роши принес Кабо-Верде победу над ЮАР

Форварды Тосно забивают за сборную России, за сборную Кабо-Верде... Год назад в это бы никто не поверил!
Сборная Кабо-Верде в матче 3-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Южной Африки – 2:1. В составе хозяев дубль на счету нападающего «Тосно» Нуну Роши. За гостей забил Токело Рантие.
Кабовердианцы набрали первые три очка и по-прежнему занимают последнюю строчку в группе D. Команда ЮАР сохранила вторую позицию.
Отбор на ЧМ-2018. Африка. 3-й тур
Голы: 0:1 – Рантие, 14; 1:1 – Роша, 33; 2:1 – Роша, 38 (с пенальти).
Удаления: нет – Матоло, 68.