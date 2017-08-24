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    Масалитин списал проблемы в обороне ЦСКА на возраст защитников и недовостановление

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что чувствует определенную нервозность в действиях армейских футболистов в текущем сезоне. Он также отметил проблемы в обороне красно-синих, которые вряд ли можно связывать с несыгранностью.

    Напомним, что ЦСКА, обыграв по сумме двух встреч «Янг Бойз», вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

    – Как ни крути, моменты у ворот Игоря Акинфеева создавались. Напряжение сзади чувствуется. И впереди хотелось бы больше осмысленных действий. Тяжело, когда нападающие не забивают.

    – А с чем связаны проблемы в обороне? ЦСКА сам отходит назад, несыгранность, что-то другое?

    – Несыгранность однозначно нет. Люди уже десять лет вместе играют, а братья – всю жизнь. Какая несыгранность? Возраст сказывается. Недовостановление. Отсюда и ошибки.

    – Как сыграл Алан Дзагоев. Набирает форму?

    – Мы привыкли, что он играет острее. В нужный момент выручил. Но он будет прибавлять. Сейчас он готов процентов на 80. Не чувствуется легкости в его действиях. Он сейчас находится под нагрузками. Будет пауза, он вернет форму. И Головин. В первом тайме появлялся. Что-то создал. Во втором тайме пропал.

    – ЦСКА находится в хорошей форме? Готов играть на два фронта?

    – Тяжеловато. Прошлогодний ЦСКА забивал много и выигрывал. Сейчас чувствуется нервозность.

    – Запаса уверенности нет?

    – К сожалению. Считаю, что команда не набрала свою лучшую форму. Сейчас деньги заработали, может, будет какое-то усиление. Хотелось бы, чтобы оно было и было качественное.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.08.2017 09:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 августа 2017, 15:48

      Какие ошибки в защите масалитин видит, защитники и вратарь сыграли в последних
      матчах на 0, какое недовосстановление, Васин впитывает от опытных защитников
      как губка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 августа 2017, 10:55

      Восстановление с двумя С пишется.. Или масалитин с одной сказал?)))

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