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Главный тренер «Янг Бойз»: «ЦСКА – машина? Не думаю»

22 августа 2017, 20:00
8

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер оценил силу ЦСКА перед ответным матчем 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча состоится завтра на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче армейцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

– Тренер АЕК сравнил ЦСКА с машиной. А вы как считаете?

– Машина? Не думаю. В Берне мы увидели прекрасно сыгранную команду. В ответной встрече постараемся сыграть лучше. Конечно, армейцы – фаворит, но завтра сделаем все возможное, чтобы выступить наилучшим образом и не уступить.

– Как планирует вести игру «Янг Бойз»?

– Секретов сейчас не раскрою. Будем исходить из неудачного результата в Берне. Ситуация побуждает нас атаковать и забивать. Посмотрим, удастся ли нам это.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Янг Бойз Хюттер Адольф
Комментарии (8)
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Бугимен
1503423839
Вот когда вам ЦСКА в катет сухую,вот тогда вам Адольф и будет шляпа.Вперед ЦСКА! РОССИИ нужна победа!
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Юрэс
1503423997
Да ты АХУ ЕЛ сучара. Сейчас убедишся
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vek410
1503426495
ЦСКА - машина, но российская...
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+50/-50
1503427019
Скажешь после матча. Сейчас ещё рано.
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84aivengo
1503427263
цска тебе не машиной будет,а агрегатом,сука
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cska-62
1503429974
Матч со швейцарскими гугенотами состоится 445 лет спустя после Варфоломеевской ночи! День в день! Мы, конечно, не такие кровожадные, как парижские католики тех далёких лет, которым своё возмущение выразил даже наш царь Иоанн IV Грозный, но победить гугенотов обязаны! Вперёд, ЦСКА! Враг не пройдёт (в групповой этап Лиги Чемпионов!), победа будет за нами!
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Аид666
1503456522
не машина, а армейский танк! сегодня раздавят гусеницами мальчишек
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