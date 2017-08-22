Главный тренер «Янг Бойз»: «ЦСКА – машина? Не думаю»

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер оценил силу ЦСКА перед ответным матчем 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча состоится завтра на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче армейцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

– Тренер АЕК сравнил ЦСКА с машиной. А вы как считаете?

– Машина? Не думаю. В Берне мы увидели прекрасно сыгранную команду. В ответной встрече постараемся сыграть лучше. Конечно, армейцы – фаворит, но завтра сделаем все возможное, чтобы выступить наилучшим образом и не уступить.

– Как планирует вести игру «Янг Бойз»?

– Секретов сейчас не раскрою. Будем исходить из неудачного результата в Берне. Ситуация побуждает нас атаковать и забивать. Посмотрим, удастся ли нам это.