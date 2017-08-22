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    Главный тренер «Янг Бойз»: «ЦСКА – машина? Не думаю»

    Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер оценил силу ЦСКА перед ответным матчем 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Встреча состоится завтра на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    В первом матче армейцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

    – Тренер АЕК сравнил ЦСКА с машиной. А вы как считаете?

    – Машина? Не думаю. В Берне мы увидели прекрасно сыгранную команду. В ответной встрече постараемся сыграть лучше. Конечно, армейцы – фаворит, но завтра сделаем все возможное, чтобы выступить наилучшим образом и не уступить.

    – Как планирует вести игру «Янг Бойз»?

    – Секретов сейчас не раскрою. Будем исходить из неудачного результата в Берне. Ситуация побуждает нас атаковать и забивать. Посмотрим, удастся ли нам это.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2017 20:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 05:48

      не машина, а армейский танк! сегодня раздавят гусеницами мальчишек

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 августа 2017, 22:26

      Матч со швейцарскими гугенотами состоится 445 лет спустя после Варфоломеевской ночи! День в день! Мы, конечно, не такие кровожадные, как парижские католики тех далёких лет, которым своё возмущение выразил даже наш царь Иоанн IV Грозный, но победить гугенотов обязаны!
      Вперёд, ЦСКА! Враг не пройдёт (в групповой этап Лиги Чемпионов!), победа будет за нами!

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 августа 2017, 21:41

      цска тебе не машиной будет,а агрегатом,сука

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2017, 21:36

      Скажешь после матча. Сейчас ещё рано.

      0
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      Рейтинг: +310

      vek410 22 августа 2017, 21:28

      ЦСКА - машина, но российская...

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > vek410 23 августа 2017, 06:34

      Ну поди не Ока.

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 августа 2017, 20:46

      Да ты АХУ ЕЛ сучара.
      Сейчас убедишся

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 22 августа 2017, 20:43

      Вот когда вам ЦСКА в катет сухую,вот тогда вам Адольф и будет шляпа.Вперед ЦСКА! РОССИИ нужна победа!

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