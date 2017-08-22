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    Гончаренко: «Задача ЦСКА – пробиться в группу Лиги чемпионов»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» подчеркнул, что армейцы сосредоточены на том, чтобы пройти в групповой раунд самого престижного европейского клубного турнира.

    – ЦСКА уже приучил, что попадание в Лигу Европы чуть ли не катастрофа. В этом сезоне все осталось на том же уровне?

    – Мы проводим такое количество игр, что стараемся далеко не заглядывать. Наша задача – пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

    – Попадание в групповой этап Лиги чемпионов – хорошие деньги. Этот фактор может помочь в усилении состава?

    – Любые средства любому клубу всегда идут в плюс. Но мы не ведем речь о том, чтобы удлинить скамейку. Мы хотим взять игрока, который сильнее тех, которые у нас есть. А удлинить лавку можно и молодым футболистом.

    Поединок ЦСКА – «Янг Бойз» состоится в среду, 23 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2017 17:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 23 августа 2017, 00:41

      Видим цель,не видим преград!!! Вперед,ЦСКА!!!

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 23 августа 2017, 00:36

      удачи!!! ...надеемся и верим...

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 августа 2017, 00:10

      Удачи ЦСКА!!!

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2017, 21:52

      Удачи вам, "кони".

      2
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 22 августа 2017, 20:53

      дожили что задача стала попасть в ЛЧ,мы точно шестой чемпионат Европы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      kepим 22 августа 2017, 19:17

      Задача решаема.
      а вот с группы выйти?

      1
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > kepим 22 августа 2017, 20:21

      зачем отмыл бабло судейское и обратно в рфпл подкупать для попадания в лч

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 августа 2017, 18:33

      Программа максимум - выход из группы в плэй-офф Лиги Чемпионов, программа минимум - выход с 3 места в плэй-офф Лиги Европы. Чего всем непонятно? Но играть нужно везде по полной программе и бороться до последнего! Только так и берутся Кубки! Даже именитыми клубами!

      7
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 22 августа 2017, 18:21

      А раньше задачей на ЛЧ было попадание в плэй-офф...

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 22 августа 2017, 18:07

      Действуй ,дорогой,как в свое время в БАТЭ
      и будя табэ щастье!

      .............
      Запри своих орлов на сутки где нить в лесу!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 августа 2017, 18:00

      первый вопрос.. для чего ? адекватно если ответить..

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