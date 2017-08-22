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  • Гончаренко: «Задача ЦСКА – пробиться в группу Лиги чемпионов»

Гончаренко: «Задача ЦСКА – пробиться в группу Лиги чемпионов»

22 августа 2017, 17:13
18

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» подчеркнул, что армейцы сосредоточены на том, чтобы пройти в групповой раунд самого престижного европейского клубного турнира.

– ЦСКА уже приучил, что попадание в Лигу Европы чуть ли не катастрофа. В этом сезоне все осталось на том же уровне?

– Мы проводим такое количество игр, что стараемся далеко не заглядывать. Наша задача – пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

– Попадание в групповой этап Лиги чемпионов – хорошие деньги. Этот фактор может помочь в усилении состава?

– Любые средства любому клубу всегда идут в плюс. Но мы не ведем речь о том, чтобы удлинить скамейку. Мы хотим взять игрока, который сильнее тех, которые у нас есть. А удлинить лавку можно и молодым футболистом.

Поединок ЦСКА – «Янг Бойз» состоится в среду, 23 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Янг Бойз Гончаренко Виктор
Комментарии (18)
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acer2003
1503411594
Было бы странно,если бы сказал по другому ))
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forward33
1503411713
Да вы уже, по сути там....жребий и халявный гол на выезде помогли армейцам))) рад за них... в ЛЧ хочется больше наших клубов, а тут так прёт)))
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insider_retro
1503412133
Сосредоточенность на выходе в групповой раунд - это хорошо, но, Виктор Михайлович, напомните молодцам, что на поле надо двигаться и играть - тогда будет просто замечательно!!... . "Это всегда было одной из моих мантр - сосредоточенность и простота...." (Стив Пол Джобс)
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84aivengo
1503414036
первый вопрос.. для чего ? адекватно если ответить..
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alex1951
1503414439
Действуй ,дорогой,как в свое время в БАТЭ и будя табэ щастье! ............. Запри своих орлов на сутки где нить в лесу!
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cska-62
1503416003
Программа максимум - выход из группы в плэй-офф Лиги Чемпионов, программа минимум - выход с 3 места в плэй-офф Лиги Европы. Чего всем непонятно? Но играть нужно везде по полной программе и бороться до последнего! Только так и берутся Кубки! Даже именитыми клубами!
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kepим
1503418627
Задача решаема. а вот с группы выйти?
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первый третий с права
1503424433
дожили что задача стала попасть в ЛЧ,мы точно шестой чемпионат Европы?
Ответить
+50/-50
1503427971
Удачи вам, "кони".
Ответить
Almazovich
1503436245
Удачи ЦСКА!!!
Ответить
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