Гончаренко: «Задача ЦСКА – пробиться в группу Лиги чемпионов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» подчеркнул, что армейцы сосредоточены на том, чтобы пройти в групповой раунд самого престижного европейского клубного турнира.

– ЦСКА уже приучил, что попадание в Лигу Европы чуть ли не катастрофа. В этом сезоне все осталось на том же уровне?

– Мы проводим такое количество игр, что стараемся далеко не заглядывать. Наша задача – пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

– Попадание в групповой этап Лиги чемпионов – хорошие деньги. Этот фактор может помочь в усилении состава?

– Любые средства любому клубу всегда идут в плюс. Но мы не ведем речь о том, чтобы удлинить скамейку. Мы хотим взять игрока, который сильнее тех, которые у нас есть. А удлинить лавку можно и молодым футболистом.

Поединок ЦСКА – «Янг Бойз» состоится в среду, 23 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени.