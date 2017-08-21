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    Вальверде: «Барселоне» нужны новые футболисты»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча первого тура Примеры против «Бетиса» (2:0) выразил надежду, что до конца трансферного окна его команда усилит состав.

    «Вне зависимости от стиля, который мы будем исповедовать, нам нужны новые футболисты. Ушел Неймар, и уже глубина состава стала намного меньше. Такую потерю необходимо компенсировать. Однако пока у нас есть варианты, как вести игру с имеющимся составом», – заявил Вальверде.

    Ранее «Бомбардир» писал, что состав каталонцев могут пополнить Анхель Ди Мария и Жан Мишель Сери.

    Источник: Marca

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    21.08.2017 01:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      Trahmaster 21 августа 2017, 11:41

      Руководство Барсы только очухалось? Давно надо было это сделать.

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 21 августа 2017, 11:41

      Не узнаю Барселону! Где сильные игроки? О чем вообще думает руководство клуба, развалили всю команду. Один трансфер Паулиньо чего стоит!

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. 21 августа 2017, 01:38

      Правильно нужны новые футболисты а старых надо продать по скорее например Месси за 300 в МС

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