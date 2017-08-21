Вальверде: «Барселоне» нужны новые футболисты»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча первого тура Примеры против «Бетиса» (2:0) выразил надежду, что до конца трансферного окна его команда усилит состав.

«Вне зависимости от стиля, который мы будем исповедовать, нам нужны новые футболисты. Ушел Неймар, и уже глубина состава стала намного меньше. Такую потерю необходимо компенсировать. Однако пока у нас есть варианты, как вести игру с имеющимся составом», – заявил Вальверде.

Ранее «Бомбардир» писал, что состав каталонцев могут пополнить Анхель Ди Мария и Жан Мишель Сери.