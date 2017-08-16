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Гришин назвал Оланаре ошибкой селекционного отдела ЦСКА

16 августа 2017, 08:04
22

Бывший главный тренер дублирующего состава ЦСКА Александр Гришин уверен, что воспитанник клуба Федор Чалов выглядит более перспективно в атаке клуба, чем нигериец Аарон Оланаре. По словам специалиста, легионер никак не может вписаться в игру армейцев.

Напомним, в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Янг Бойз» – ЦСКА Оланаре появился на поле на 54-й минуте, выйдя на замену вместо Федора Чалова.

– Виктор Гончаренко и после матча с «Тосно» в Петербурге говорил о том, что Оланаре далеко не все понимает. Сегодня нигериец опять выпал из игры, как и в дерби со «Спартаком». До каких пор это будет продолжаться?

– Глупо спорить с тем, что Оланаре уже третий матч подряд выпадает из игры. Не вписывается, значит, надо вписывать. Или продавать. Впрочем, вписывать игрока надо в тренировочном процессе. Я не понимаю, почему он выходит и играет плохо. Может быть, он не понимает стиль игры. Поэтому Виктор Михайлович и сделал обратную замену. Честно говоря, она напрашивалась еще раньше.

– В атаке ЦСКА гораздо продуктивнее действует с Чаловым, согласны?

– Чалов выглядит перспективнее. Это наш футболист, за которого не были заплачены деньги. К тому же он моложе. Федор даже в нынешней ситуации выглядит перспективнее, чем нигериец. И с точки зрения футбола, и с точки зрения бизнеса. Воспитанник своей школы играет лучше, чем легионер. Это ошибка селекционного отдела, что взяли Оланаре. Хотя это лишь мое мнение. Может, все остальные считают, что это была правильная покупка?

– Помните, как Юрий Морозов доверял Александру Кержакову? Не сразу форвард оправдал доверие, а только спустя месяцы, когда забил «Спартаку» на «Петровском». Может и Чалова надо постоянно ставить в основу и давать играть полный матч?

– В Чалова верили, и он забивал. Но сейчас в него верят, а он не забивает. Это футбол, говорить о чем-то абстрактном – это вкусовщина. Один футболист хорошо играет и не забивает, а второй будет «стоять» и забивать. И выбор падет на того, кто будет «стоять» и забивать. Нападающий, прежде всего, ценен голами. А то, что доверие тренера важно любому игроку, с этим глупо спорить. Если тебе доверяют, ты будешь лучше играть всегда, чем если есть какой-то негативный фон. Если боишься ошибиться, значит, ошибешься обязательно. ЦСКА сейчас не хватает именно голов нападающих. Получается так, что пока молчат и не забивают голов и Оланаре, и Чалов. Зато забивает Щенников, например. А если не он, то защитник соперника.

– На 79-й минуте Акинфеев продемонстрировал реакцию, откровенно спас после удара Оаро. Это чудо?

– Удачно выбранная позиция плюс реакция Игоря. Он очень хорошо сыграл, выручил. Иначе счет стал бы 1:0 в пользу швейцарцев и неизвестно, как бы игра закончилась. Это был определяющий момент всего матча.

– Тревожно ли вам перед ответной встречей?

– Нет, мне не тревожно, потому что если мы не будем проходить швейцарские команды, то нам совсем не надо тогда в Лиге чемпионов играть. Тогда надо заканчивать в России с футболом. И по трансферным ценам, и по зарплатам наши футболисты раз в пять дороже, чем игроки «Янг Бойз». Какой смысл тогда им платить деньги, если не проходить «Янг Бойз»? Если мы не пройдем эту команду, будет позор.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Кержаков Александр Чалов Федор Оланаре Аарон Гришин Александр
Комментарии (22)
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Аид666
1502861274
Хорошее вью... Оланаре походу нашел тот же человек, что и Траоре привел...
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STAFOR13
1502861684
да его то брали бесплатно, если что обратно в Китай млн за 2 продадут, но под игру ЦСКА он не подходит, игрок не техничный, мячи отлетают от него...
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vladimir-7
1502863271
Он не видит игроков на поле, просто таран и всё.
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kara-mba
1502864362
Любой молодой из запаса хоть бы бегал и мешал, а этот ... слов нет.
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Jenea83
1502865277
Вчера после его замены было видно что он сам понимает что он ни-ка-ку-щий....
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sidul1
1502867980
Дзагоев,выдав отборный мат в адрес Оланаре,показал свое отношение к этому нападающему.Чалов погоды тоже не делает,может поискать в ФНЛ нужного нападающего?Впереди групповой этап ЛЧ и хотелось бы видеть победы команды.
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soltik09
1502868269
Может селекционерам ЦСКА стоит обратить внимание на воспитанника Барсы Жан Мари Донгу, просмотреть его, тот недавно стал свободным агентом. От него хоть мяч не будет отлетать на пару метров, с техникой у парня должен быть порядок, а этот не то что атаки порол все время, так чуть Дзагоева в нокаут не отправил)
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Paladius
1502870360
Не понимаю зачем было продавать Панченко и в то же время держать Оланаре. Кто интересно разглядел в нем талант? Даже Станберг смотрелся лучше! Оланаре на сегодняшний день в лучшем случае это уровень ФНЛ, но никак не Лиги Чемпионов!
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Тамхар
1502872744
"Какой смысл тогда им платить деньги, если не проходить «Янг Бойз»?" Да вся страна вообще не поймет, какого .ера у нас платят такие деньги за такую игру нашим футболистам!? Вот ведь в чем дела, .тит вашу! Если бы получали как ЯБ, то мы бы и мирились с тем, что они как ЯБ играют. А Зенит? А Спартак? Это же ужас какой-то! Краснодар тоже возмущает! Но там хоть Галицкий не народные деньги тратит...
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Алек_Ага
1502890671
Поторопился Гинер, Оланаре нужно было оставить в саванне еще года на два с крокодилом в качестве спарринг - партнера, вот тогда бы он заблистал. А вот Дзагоеву бычить то не стоит, сам то он последний толковый матч поболе года назад выдал, а после - пфуй.
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