Гришин назвал Оланаре ошибкой селекционного отдела ЦСКА

Бывший главный тренер дублирующего состава ЦСКА Александр Гришин уверен, что воспитанник клуба Федор Чалов выглядит более перспективно в атаке клуба, чем нигериец Аарон Оланаре. По словам специалиста, легионер никак не может вписаться в игру армейцев.

Напомним, в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Янг Бойз» – ЦСКА Оланаре появился на поле на 54-й минуте, выйдя на замену вместо Федора Чалова.

– Виктор Гончаренко и после матча с «Тосно» в Петербурге говорил о том, что Оланаре далеко не все понимает. Сегодня нигериец опять выпал из игры, как и в дерби со «Спартаком». До каких пор это будет продолжаться?

– Глупо спорить с тем, что Оланаре уже третий матч подряд выпадает из игры. Не вписывается, значит, надо вписывать. Или продавать. Впрочем, вписывать игрока надо в тренировочном процессе. Я не понимаю, почему он выходит и играет плохо. Может быть, он не понимает стиль игры. Поэтому Виктор Михайлович и сделал обратную замену. Честно говоря, она напрашивалась еще раньше.

– В атаке ЦСКА гораздо продуктивнее действует с Чаловым, согласны?

– Чалов выглядит перспективнее. Это наш футболист, за которого не были заплачены деньги. К тому же он моложе. Федор даже в нынешней ситуации выглядит перспективнее, чем нигериец. И с точки зрения футбола, и с точки зрения бизнеса. Воспитанник своей школы играет лучше, чем легионер. Это ошибка селекционного отдела, что взяли Оланаре. Хотя это лишь мое мнение. Может, все остальные считают, что это была правильная покупка?

– Помните, как Юрий Морозов доверял Александру Кержакову? Не сразу форвард оправдал доверие, а только спустя месяцы, когда забил «Спартаку» на «Петровском». Может и Чалова надо постоянно ставить в основу и давать играть полный матч?

– В Чалова верили, и он забивал. Но сейчас в него верят, а он не забивает. Это футбол, говорить о чем-то абстрактном – это вкусовщина. Один футболист хорошо играет и не забивает, а второй будет «стоять» и забивать. И выбор падет на того, кто будет «стоять» и забивать. Нападающий, прежде всего, ценен голами. А то, что доверие тренера важно любому игроку, с этим глупо спорить. Если тебе доверяют, ты будешь лучше играть всегда, чем если есть какой-то негативный фон. Если боишься ошибиться, значит, ошибешься обязательно. ЦСКА сейчас не хватает именно голов нападающих. Получается так, что пока молчат и не забивают голов и Оланаре, и Чалов. Зато забивает Щенников, например. А если не он, то защитник соперника.

– На 79-й минуте Акинфеев продемонстрировал реакцию, откровенно спас после удара Оаро. Это чудо?

– Удачно выбранная позиция плюс реакция Игоря. Он очень хорошо сыграл, выручил. Иначе счет стал бы 1:0 в пользу швейцарцев и неизвестно, как бы игра закончилась. Это был определяющий момент всего матча.

– Тревожно ли вам перед ответной встречей?

– Нет, мне не тревожно, потому что если мы не будем проходить швейцарские команды, то нам совсем не надо тогда в Лиге чемпионов играть. Тогда надо заканчивать в России с футболом. И по трансферным ценам, и по зарплатам наши футболисты раз в пять дороже, чем игроки «Янг Бойз». Какой смысл тогда им платить деньги, если не проходить «Янг Бойз»? Если мы не пройдем эту команду, будет позор.