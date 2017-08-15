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    Фернандес рассчитывает на победу в выездном матче с «Янг Бойз»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес пообещал отдать все силы в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который пройдет на выезде. Сама игра состоится во вторник, 15 августа, в 21:45 по московскому времени.

    — Сложно будет переключиться после дерби на игру квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз»?

    — В последнее время мы были настроены только на матч со «Спартаком», все мысли были только о дерби. Теперь нам очень важно перестроиться на следующую игру. Победа над красно-белыми дала нам много сил и эмоций, теперь важно хорошо подготовиться к игре с «Янг Бойз». У нас не так много времени на подготовку, но поверьте – мы отдадим этому все силы.

    — Как оцениваете шансы ЦСКА в первой встрече с швейцарским клубом?

    — Первый матч мы играем на выезде, так что абсолютно точно нам будет очень тяжело. Тем не менее мы надеемся победить – это крайне важно и для нас, и для наших болельщиков. Приложим все усилия, чтобы добиться положительного исхода в первом матче с «Янг Бойз».

    — У ЦСКА не такая широкая скамейка, зато в нынешнем сезоне серьезно прибавили игроки команды, которые ранее были в тени. В частности, речь идет о вашем соотечественнике — Витиньо. Согласны с этим?

    — Витиньо — отличный молодой игрок, у которого огромный потенциал. Он делает все для команды, полностью отдает себя клубу. Его гол «Спартаку» получился отличным, а самое главное — очень важным. Болельщики, тренерский штаб и руководство ЦСКА очень довольны Витиньо.

    — Как думаете, Витиньо может стать для ЦСКА новым Вагнером Лавом, который на данный момент является лучшим бомбардиром клуба в российской истории?

    — Конечно. Почему нет? Витиньо еще молод, и у него большие перспективы. Надеюсь увидеть его в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в России в 2018 году. Ему это по силам.

    — 3 сентября сборная России проведет товарищеский матч с московским «Динамо». Вы готовы дебютировать в национальной команде?

    — А что, уже появился список состава сборной на предстоящий матч? Вроде нет. Но если главный тренер Станислав Черчесов позвонит и пригласит меня, я буду очень рад. Хочу скорее дебютировать за сборную России и готов выкладываться до конца.

    Источник: Известия

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    15.08.2017 08:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 15 августа 2017, 18:46

      Правильно рассчитывает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 15 августа 2017, 13:08

      Кони затопчите Янг Бойз, удачи парни.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 15 августа 2017, 12:11

      Янг Бойз вперёд!)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 августа 2017, 11:49

      ну это вряд ли с такой игрой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 15 августа 2017, 11:23

      Победы ЦСКА с минимальным счетом!

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > chempion_cska 15 августа 2017, 11:44

      с максимальным счетом.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 августа 2017, 08:47

      Удачи ЦСКА!!!

      6
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