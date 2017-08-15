Фернандес рассчитывает на победу в выездном матче с «Янг Бойз»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес пообещал отдать все силы в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который пройдет на выезде. Сама игра состоится во вторник, 15 августа, в 21:45 по московскому времени.

— Сложно будет переключиться после дерби на игру квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз»?

— В последнее время мы были настроены только на матч со «Спартаком», все мысли были только о дерби. Теперь нам очень важно перестроиться на следующую игру. Победа над красно-белыми дала нам много сил и эмоций, теперь важно хорошо подготовиться к игре с «Янг Бойз». У нас не так много времени на подготовку, но поверьте – мы отдадим этому все силы.

— Как оцениваете шансы ЦСКА в первой встрече с швейцарским клубом?

— Первый матч мы играем на выезде, так что абсолютно точно нам будет очень тяжело. Тем не менее мы надеемся победить – это крайне важно и для нас, и для наших болельщиков. Приложим все усилия, чтобы добиться положительного исхода в первом матче с «Янг Бойз».

— У ЦСКА не такая широкая скамейка, зато в нынешнем сезоне серьезно прибавили игроки команды, которые ранее были в тени. В частности, речь идет о вашем соотечественнике — Витиньо. Согласны с этим?

— Витиньо — отличный молодой игрок, у которого огромный потенциал. Он делает все для команды, полностью отдает себя клубу. Его гол «Спартаку» получился отличным, а самое главное — очень важным. Болельщики, тренерский штаб и руководство ЦСКА очень довольны Витиньо.

— Как думаете, Витиньо может стать для ЦСКА новым Вагнером Лавом, который на данный момент является лучшим бомбардиром клуба в российской истории?

— Конечно. Почему нет? Витиньо еще молод, и у него большие перспективы. Надеюсь увидеть его в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в России в 2018 году. Ему это по силам.

— 3 сентября сборная России проведет товарищеский матч с московским «Динамо». Вы готовы дебютировать в национальной команде?

— А что, уже появился список состава сборной на предстоящий матч? Вроде нет. Но если главный тренер Станислав Черчесов позвонит и пригласит меня, я буду очень рад. Хочу скорее дебютировать за сборную России и готов выкладываться до конца.