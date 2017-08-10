РФПЛ. «Краснодар» вырвал победу над «Ахматом»; команды забили пять голов на двоих во втором тайме

Крутой матч получился. Быков с победой!
В матче пятого тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара». Встреча, которая проходила сегодня в Грозном, завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
Решающий гол в этой встрече забил воспитанник краснодарской команды Иван Игнатьев.
Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур
Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Мартынович, 53; 1:1 – Исмаэл, 73; 1:2 – Клаэссон, 76; 2:2 – Швец, 90; 2:3 – Игнатьев, 90+2.
Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Лео.
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Вандерсон, Игнатьев.
Предупреждения: Родолфо, 41 – Газинский, 25; Мартынович, 30; Мамаев, 41.