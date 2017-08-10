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  • РФПЛ. «Краснодар» вырвал победу над «Ахматом»; команды забили пять голов на двоих во втором тайме

РФПЛ. «Краснодар» вырвал победу над «Ахматом»; команды забили пять голов на двоих во втором тайме

10 августа 2017, 21:54
20

В матче пятого тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара». Встреча, которая проходила сегодня в Грозном, завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Решающий гол в этой встрече забил воспитанник краснодарской команды Иван Игнатьев.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартынович, 53; 1:1 – Исмаэл, 73; 1:2 – Клаэссон, 76; 2:2 – Швец, 90; 2:3 – Игнатьев, 90+2.

Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Лео.

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Вандерсон, Игнатьев.

Предупреждения: Родолфо, 41 – Газинский, 25; Мартынович, 30; Мамаев, 41.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Игнатьев Иван
Комментарии (20)
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oyabun
1502391383
Браво, Краснодар! С победой! Очень красивая игра! Игнатьев, умница!!
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alp
1502391387
на такой футбик люди будут ходить!!
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BRO_football
1502391486
Всё-таки не стать Ахмату чемпионом. Сначала Уфе, потом Краснодару проиграли
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acer2003
1502391491
Отличный матч ! Обе команды молодцы ! Краснодару повезло больше !!! Красивая игра !
С победой ,"быки " !!!!
Ответить
Tajik-za Zenit
1502391631
Молодцы краснодар
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1502392568
Краснодар - высший пилотаж !!! Сила воли + характер !!
Ответить
Бугимен
1502393661
Ой порадовали БЫКИ, с победой, молодцы!
Ответить
Ростов рулит.
1502395321
Лучший матч в 5-ом туре. Отличная игра, отличный футбол, соседи с победой !!!
Ответить
BAIv
1502398732
Победа!!!! Игнатьев не зря силы берег в оборону не ходил выждал и забил в самый нужный момент, когда уже нет времени отыграть.
Ответить
Sola
1502420783
Отличная концовка. Хорошо, что Краснодар всё же выиграл в итоге.
Ответить
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