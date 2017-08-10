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    РФПЛ. «Краснодар» вырвал победу над «Ахматом»; команды забили пять голов на двоих во втором тайме

    В матче пятого тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара». Встреча, которая проходила сегодня в Грозном, завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

    Решающий гол в этой встрече забил воспитанник краснодарской команды Иван Игнатьев.

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мартынович, 53; 1:1 – Исмаэл, 73; 1:2 – Клаэссон, 76; 2:2 – Швец, 90; 2:3 – Игнатьев, 90+2.

    Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Лео.

    Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Вандерсон, Игнатьев.

    Предупреждения: Родолфо, 41 – Газинский, 25; Мартынович, 30; Мамаев, 41.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 21:54
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2017, 10:46

      Крутой матч получился. Быков с победой!

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola 11 августа 2017, 06:06

      Отличная концовка. Хорошо, что Краснодар всё же выиграл в итоге.

      3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 11 августа 2017, 00:42

      Молодцы !

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 августа 2017, 23:58

      Победа!!!!
      Игнатьев не зря силы берег в оборону не ходил выждал и забил в самый нужный момент, когда уже нет времени отыграть.

      3
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 10 августа 2017, 23:02

      Лучший матч в 5-ом туре. Отличная игра, отличный футбол, соседи с победой !!!

      4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 августа 2017, 22:34

      Ой порадовали БЫКИ, с победой, молодцы!

      4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 августа 2017, 22:29

      Вырвать можно что-то(например,жало) У кого-то....

      А победу НАД кем-то можно одержать,а не вырвать...

      На другом футбольном сайте написали, что проиграл Краснодару Терек,а не Ахмат))

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > семёнычев 10 августа 2017, 22:44

      Совершенно верное замечание!
      Или можно было бы написать "... вырвал победу в матче с Ахматом".
      Неграмотные или спешат - одно из двух.

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      Рейтинг: +833

      Sola > семёнычев 11 августа 2017, 06:04

      "Терек" лучше, чем это...

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 10 августа 2017, 22:16

      Краснодар - высший пилотаж !!!
      Сила воли + характер !!

      4
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      Рейтинг: +67289

      portero 10 августа 2017, 22:11

      С победой!
      победа с надеждой на улучшение игры в дальнейшем,..

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 10 августа 2017, 22:00

      Молодцы краснодар

      4
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