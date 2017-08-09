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    В 2013 году «МЮ» отказался покупать Иско, посчитав, что его голова – слишком большая по сравнению с телом

    Летом 2013 года «Манчестер Юнайтед» рассматривал возможность покупки полузащитника Иско, выступавшего за «Малагу». Английский клуб отказался от идеи трансфера из-за того, что размер головы футболиста не соотносится с параметрами его тела.

    27 июня 2013 года Иско перешел в «Реал». Сумма сделки составила 30 миллионов евро. За четыре сезона в составе королевского клуба он трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды – клубный чемпионат мира, по одному разу – чемпионат Испании и Кубок страны.

    Во вчерашней встрече за Суперкубок УЕФА 25-летний испанец забил победный гол в ворота «МЮ» (2:1).

    Источник: ESPN

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    09.08.2017 19:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +324

      hellkid 10 августа 2017, 09:08

      ахахахахахахах!!!
      если это правда, то я посмеялся от души:)
      все нормально у него с данными :)

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      Рейтинг: +110

      Wagarti 9 августа 2017, 23:46

      В общаге была тёлка, у которой голова была слишком маленькой по сравнению с телом.
      ...и по сравнению с сиськами тоже.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 августа 2017, 23:17

      Голова - это не страшно, гораздо хуже было бы, если слишком большая и тяжелая ж... )))

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 9 августа 2017, 22:46

      И смех и грех

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 августа 2017, 20:13

      Нормальная такая причина чтоб отказаться от игрока...или просто чьи то фантазии

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