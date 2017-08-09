В 2013 году «МЮ» отказался покупать Иско, посчитав, что его голова – слишком большая по сравнению с телом

Летом 2013 года «Манчестер Юнайтед» рассматривал возможность покупки полузащитника Иско, выступавшего за «Малагу». Английский клуб отказался от идеи трансфера из-за того, что размер головы футболиста не соотносится с параметрами его тела.

27 июня 2013 года Иско перешел в «Реал». Сумма сделки составила 30 миллионов евро. За четыре сезона в составе королевского клуба он трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды – клубный чемпионат мира, по одному разу – чемпионат Испании и Кубок страны.

Во вчерашней встрече за Суперкубок УЕФА 25-летний испанец забил победный гол в ворота «МЮ» (2:1).