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    Рибери, Толиссо – в старте «Баварии» на Суперкубок Германии; Обамеянг сыграет с первых минут у «Боруссии»

    Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок Германии между дортмундской «Боруссией» и «Баварией».

    «Боруссия»: Бюрки, Пищек, Загаду, Папастотопулос, Бартра, Шахин, Кастро, Дауд, Пулишич, Дембеле, Обамеянг.

    «Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Киммих, Руди, Мартинес, Толиссо, Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется 5 августа в 21:30 по Москве в Дортмунде.

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    Источник: Twitter

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    05.08.2017 20:50
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