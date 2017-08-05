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    Отец Неймара: «Барселона» не выплатила мне 26 миллионов. Клуб потерял мою поддержку»

    Отец нападающего «ПСЖ» Неймара подтвердил тот факт, что «Барселона» отказалась выплачивать ему подписной бонус.

    Напомним, что каталонский клуб должен был заплатить Неймару-старшему 26 миллионов евро за то, что его сын продлил контракт с сине-гранатовыми.

    «Барселона» потеряла мою поддержку. Мне не выплатили сумму, и я ничего не смог с этим поделать. Этот пункт был частью контракта, благодаря которому сумма отступных за моего сына выросла. Мы обговаривали это, но не заниматься же мне теперь шантажом», – заявил отец Неймара.

    Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ за 222 миллиона евро.

    Как отец Неймара зарабатывает миллионы на своем сыне

    Источник: AS

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    05.08.2017 11:40
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2017, 20:28

      Алчный тип, правильно Барса сделала.

      4
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 августа 2017, 17:12

      Да ты еще больший петушара, чем твой сын

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 августа 2017, 16:11

      Г-н Неймар старший , а ты Атлант , который держит Барсу ! Барселоне теперь конец ?

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 14:20

      Для него 26млн евро что для меня 26 рублей.

      4
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 5 августа 2017, 13:48

      Еврей

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 августа 2017, 13:35

      26 миллионов еще забрать и уйти с барсы... он дибил или прикидывается... сколько еще у псж взял не известно

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      Рейтинг: +25

      Muzaved 5 августа 2017, 13:22

      Вай вай вай.... Какие мы обидчивые))))

      0
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 5 августа 2017, 13:11

      Пьявка на таланте своего сына. После голодухи решил заработать, на завод уже не пойдет, бизнес организовать не хочет. Что же будет когда малыш Нейми перестанет слушатся папочку, чем интересно капусту будет косить?

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      Рейтинг: +471

      ks75 5 августа 2017, 13:10

      Что бы не говорили,но для Неймара это скорее шаг назад чем вперед. Отцу нужны только деньги и ради них он отправил сына в клуб,который на ступень ниже чем предыдущий! В нынешнем футболе есть пять китов -Барса, Реал, Манчестер, Бавария, Ювентус! Да, у них могут быть взлеты и падения, но это клубы у которых самая огромная аудитория поклонников,эта аудитория,если судить по опросам, примерно 60% всех любителей футбола, а остальные клубы делят между собой как раз те 40 %. В уровне игры тоже не думаю что Неймар прибавит, тк для повышения уровня нужна конкуренция в чемпионате, а во франции это почти нереально,при всем уважении к Монако, он скорее выскочка чем конкурент ПСЖ

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > ks75 5 августа 2017, 13:37

      Ты ошибся не ювентус а Милан...

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      Рейтинг: +471

      ks75 > de bruyne 5 августа 2017, 16:31

      Я не свое мнение выразил,я опирался на статистику. Хотя, если честно, сам больше именно Милану отдаю предпочтение.

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 5 августа 2017, 13:08

      А с ху*ли они должны ему платить!!!

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