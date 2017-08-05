Отец Неймара: «Барселона» не выплатила мне 26 миллионов. Клуб потерял мою поддержку»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара подтвердил тот факт, что «Барселона» отказалась выплачивать ему подписной бонус.

Напомним, что каталонский клуб должен был заплатить Неймару-старшему 26 миллионов евро за то, что его сын продлил контракт с сине-гранатовыми.

«Барселона» потеряла мою поддержку. Мне не выплатили сумму, и я ничего не смог с этим поделать. Этот пункт был частью контракта, благодаря которому сумма отступных за моего сына выросла. Мы обговаривали это, но не заниматься же мне теперь шантажом», – заявил отец Неймара.

Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ за 222 миллиона евро.

Как отец Неймара зарабатывает миллионы на своем сыне