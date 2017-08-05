Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отец Неймара: «Барселона» не выплатила мне 26 миллионов. Клуб потерял мою поддержку»

Отец Неймара: «Барселона» не выплатила мне 26 миллионов. Клуб потерял мою поддержку»

5 августа 2017, 11:40
29

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара подтвердил тот факт, что «Барселона» отказалась выплачивать ему подписной бонус.

Напомним, что каталонский клуб должен был заплатить Неймару-старшему 26 миллионов евро за то, что его сын продлил контракт с сине-гранатовыми.

«Барселона» потеряла мою поддержку. Мне не выплатили сумму, и я ничего не смог с этим поделать. Этот пункт был частью контракта, благодаря которому сумма отступных за моего сына выросла. Мы обговаривали это, но не заниматься же мне теперь шантажом», – заявил отец Неймара.

Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ за 222 миллиона евро.

Как отец Неймара зарабатывает миллионы на своем сыне

Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gullit 76
1501923323
За 26 миллионов они себе другую поддержку найдут.
Ответить
Asbjorn
1501923605
прям так нужна его поддержка барсе,очень жадный человек,движут им только деньги,и сына тому же научит,если не научил уже
Ответить
DUMOH
1501924144
Во что мы превратили мир??Все деньги,деньги.деньги...И это главная ценность в жизни?Тфю
Ответить
insider_retro
1501924960
Ну, теперь Барсе без такой поддержки не видать успехов!!....))) А по существу проблемы, вроде всё очевидно... Сделка была юридически грамотно обставлена с взаимным интересом... Без шантажа суд разберётся....
Ответить
BarStep
1501925161
Отец Неймара лучше бы молился на Барсу, что из его сына здесь сделали звезду..., дорогостоящую...
Ответить
Den Bull
1501925806
И так бабла куры не клюют ещё чем то недоволен.
Ответить
hunta
1501926318
Всё, кранты Барселоне.....)))
Ответить
Gullit 76
1501932023
Для него 26млн евро что для меня 26 рублей.
Ответить
El_Chori
1501942367
Да ты еще больший петушара, чем твой сын
Ответить
OfaZavr
1501954132
Алчный тип, правильно Барса сделала.
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
Вчера, 15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
Вчера, 11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
Вчера, 01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+