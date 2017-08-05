Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «В этом сезоне АПЛ «Арсенал» хочет набрать 85 очков»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о целях команды в предстоящем сезоне. Французский специалист дал понять, что «канониры» в поборются за чемпионский титул в этом розыгрыше английской Премьер-лиги.

    «В предыдущем сезоне «Арсенал» набрал 75 очков, а в этом розыгрыше АПЛ мы планируем набрать на десять баллов больше. Думаю, этого хватит для борьбы за чемпионство.

    Всегда буду работать в команде, которая имеет хорошие шансы на победу в каждом матче», – отметил Венгер.

    Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Англии «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2017 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 5 августа 2017, 13:23

      Ну да Арсенчик, как раз 2-3 место с 85 очами можно взять, но 1 проблематично

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11