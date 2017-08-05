Венгер: «В этом сезоне АПЛ «Арсенал» хочет набрать 85 очков»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о целях команды в предстоящем сезоне. Французский специалист дал понять, что «канониры» в поборются за чемпионский титул в этом розыгрыше английской Премьер-лиги.

«В предыдущем сезоне «Арсенал» набрал 75 очков, а в этом розыгрыше АПЛ мы планируем набрать на десять баллов больше. Думаю, этого хватит для борьбы за чемпионство.

Всегда буду работать в команде, которая имеет хорошие шансы на победу в каждом матче», – отметил Венгер.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Англии «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице.