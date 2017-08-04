«Сантос» требует от «ПСЖ» 33 миллиона за переход Неймара

Сейчас наши доморощенные мастера мяча насмотрятся этих фестивалей с участием игроков, их отцов, клубов и выкатят обновлённые финансовые требования!...
И ведь кто-то всерьёз так подумает....
Бразильский «Сантос» хочет воспользоваться политикой солидарности ФИФА, согласно которой клуб, воспитавший футболиста, может претендовать на часть отступных за его последующие трансферы. Об этом сообщает Globo.
Руководство клуба отправило в «ПСЖ» письмо с просьбой выплатить 33 миллиона долларов за переход нападающего Неймара. По версии источника, сумма равна 4% от общей стоимости, которую парижский клуб заплатил за 25-летнего бразильца – 820 миллионов долларов. Издание уточняет, что футболист поддержал просьбу родного клуба.
Неймар является воспитанником «Сантоса». За взрослую команду клуба он выступал с января 2009 по июль 2013 год, после чего пополнил состав «Барселоны».
Портал Transfermarkt оценивает переход бразильца из каталонского клуба в «ПСЖ» в 222 миллиона евро.