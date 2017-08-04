Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Сантос» требует от «ПСЖ» 33 миллиона за переход Неймара

    Бразильский «Сантос» хочет воспользоваться политикой солидарности ФИФА, согласно которой клуб, воспитавший футболиста, может претендовать на часть отступных за его последующие трансферы. Об этом сообщает Globo.

    Руководство клуба отправило в «ПСЖ» письмо с просьбой выплатить 33 миллиона долларов за переход нападающего Неймара. По версии источника, сумма равна 4% от общей стоимости, которую парижский клуб заплатил за 25-летнего бразильца – 820 миллионов долларов. Издание уточняет, что футболист поддержал просьбу родного клуба.

    Неймар является воспитанником «Сантоса». За взрослую команду клуба он выступал с января 2009 по июль 2013 год, после чего пополнил состав «Барселоны».

    Портал Transfermarkt оценивает переход бразильца из каталонского клуба в «ПСЖ» в 222 миллиона евро.

    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2017 21:56
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 23:19

      Сейчас наши доморощенные мастера мяча насмотрятся этих фестивалей с участием игроков, их отцов, клубов и выкатят обновлённые финансовые требования!...
      И ведь кто-то всерьёз так подумает....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 4 августа 2017, 23:10

      ...да они там все ох.ели...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 4 августа 2017, 22:54

      Ждём заявления от мамы Неймара, давайте мне 50 млн за то что я его родила.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 4 августа 2017, 22:31

      он сам свой трансфер выкупил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 4 августа 2017, 22:16

      Я статью прочитал - мне 500 евро))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 августа 2017, 22:16

      Сантос у Барсы тож просил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 4 августа 2017, 22:12

      А если я одобряющие комментарии о Неймаре писал, пару тысяч евро ПСЖ мне выделит?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Maxim Nik 5 августа 2017, 09:14

      Пиши шейхам..да а мало ли).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 4 августа 2017, 21:59

      ээ... 820? ну все, жду статью, что отметка все же преодолела психологический рубеж в 1млрд...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > k4kuzma 5 августа 2017, 09:13

      Уже не за горами, не сомневайся). Такой рубеж даже можно назвать психическим).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 4 августа 2017, 21:58

      Все хотят отщипнуть от этого пирога)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11