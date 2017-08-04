Пеле поздравил Неймара с переходом в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил форварда Неймара с переходом в «ПСЖ». Напомним, что в минувший четверг 25-летний бразилец перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные 222 миллиона евро. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

«Поздравляю, Неймар, желаю удачи на этом этапе. Париж – красивый город, один из моих любимых во всем мире», – написал Пеле в своем твиттере.