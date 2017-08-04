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    Пеле поздравил Неймара с переходом в «ПСЖ»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил форварда Неймара с переходом в «ПСЖ». Напомним, что в минувший четверг 25-летний бразилец перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные 222 миллиона евро. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

    «Поздравляю, Неймар, желаю удачи на этом этапе. Париж – красивый город, один из моих любимых во всем мире», – написал Пеле в своем твиттере.

    Источник: Twitter

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    04.08.2017 06:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 4 августа 2017, 23:27

      Бразилец удрал из тени аргентинца, вот это главное для великого Пеле!!!

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 4 августа 2017, 11:58

      Первый раз соглашусь с Пеле!

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