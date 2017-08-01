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    Слуцкий: «В Чемпионшипе, скорее всего, я буду стоять во время матчей»

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий отметил, что в Чемпионшипе он изменит свою манеру поведения во время матчей. По словам российского специалиста, скорее всего, он будет следить за ходом поединков на ногах. Ранее экс-наставник ЦСКА предпочитал сидеть в кресле, немного раскачиваясь при этом.

    «Пока что нет ощущения старта сезона, в команде должно появиться еще пять новичков. Присутствует ощущение того, что мы все время движемся вперед, но все равно опаздываем на один-два шага. Предсезонная подготовка завершена, осталась неделя до старта чемпионата. Но многие вещи еще не доработаны, мы используем каждый день для этого.

    К сожалению, не могу сказать, когда появятся новые футболисты, так как этот процесс не такой простой. Поэтому не могу сказать об ощущениях, которые испытываю в связи со скорым стартом сезона. Мы сильно продвинулись вперед, но не могу сказать, что мы чего-то достигли: что мы будем гарантированно забивать или не пропускать. Все это пока еще неизвестно. Новая команда, новые люди, новый чемпионат – все это загадка. Ждем с тревогой, волнением, надеждой нового сезона.

    Адаптация к английскому языку прошла безболезненно. В первое время было тяжело, потом стало легче, сейчас проблем не испытываю ни с проведением занятий, ни с объяснением заданий, ни с общением с персоналом.

    Манера поведения? Скорее всего, я буду стоять во время матчей, руководить процессом стоя. В Англии многие тренеры ведут себя в похожей манере. Мне безумно интересно, очень рад, что решился на такое приключение», – сказал Слуцкий.

    Источник: YouTube

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    01.08.2017 13:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 15 августа 2017, 22:24

      Мы то как рады Леонид Викторович)))

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 15:23

      Стоять надо тоже аккуратно).., а так то только удачи!

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 07:21

      Что стоишь качаясь....

      1
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      Рейтинг: +134

      vinsent 1 августа 2017, 15:06

      Сука по заголовку подумал что он в раму станет так как бывший вратарь

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 августа 2017, 14:13

      Леня, раскачай Чемпионшип!)

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 августа 2017, 14:03

      Флаг тебе в руки Лёня!!!

      1
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 1 августа 2017, 13:59

      Молодец!

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      Рейтинг: +202

      Ronko 1 августа 2017, 13:55

      Понятное и адекватное решение, поддерживаем Вас, Леонид Викторович, удачи!

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 1 августа 2017, 13:52

      Болеем за наших! Удачи Леонид Викторович!

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