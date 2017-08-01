Слуцкий: «В Чемпионшипе, скорее всего, я буду стоять во время матчей»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий отметил, что в Чемпионшипе он изменит свою манеру поведения во время матчей. По словам российского специалиста, скорее всего, он будет следить за ходом поединков на ногах. Ранее экс-наставник ЦСКА предпочитал сидеть в кресле, немного раскачиваясь при этом.

«Пока что нет ощущения старта сезона, в команде должно появиться еще пять новичков. Присутствует ощущение того, что мы все время движемся вперед, но все равно опаздываем на один-два шага. Предсезонная подготовка завершена, осталась неделя до старта чемпионата. Но многие вещи еще не доработаны, мы используем каждый день для этого.

К сожалению, не могу сказать, когда появятся новые футболисты, так как этот процесс не такой простой. Поэтому не могу сказать об ощущениях, которые испытываю в связи со скорым стартом сезона. Мы сильно продвинулись вперед, но не могу сказать, что мы чего-то достигли: что мы будем гарантированно забивать или не пропускать. Все это пока еще неизвестно. Новая команда, новые люди, новый чемпионат – все это загадка. Ждем с тревогой, волнением, надеждой нового сезона.

Адаптация к английскому языку прошла безболезненно. В первое время было тяжело, потом стало легче, сейчас проблем не испытываю ни с проведением занятий, ни с объяснением заданий, ни с общением с персоналом.

Манера поведения? Скорее всего, я буду стоять во время матчей, руководить процессом стоя. В Англии многие тренеры ведут себя в похожей манере. Мне безумно интересно, очень рад, что решился на такое приключение», – сказал Слуцкий.