Ловчев похвалил Кокорина за матч Лиги Европы

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев высоко оценил игру Александра Кокорина в матче «Бней-Иегуда» – «Зенит» (0:2). В выездной встрече квалификации Лиги Европы нападающий отметился голом.

«Первый тайм вчерашнего матча в Израиле мне напомнил команду, которая пока еще находится в процессе строительства. Дзюба не вышел в стартовом составе. Это говорит о том, что у Манчини нет любимчиков. Он не интересуется, сколько Дзюба забил голов до этого. Он просто смотрит, подходит этот футболист под его схему или нет.

На выезде в игре с командой, которая явно будет атаковать, Манчини столб в лице Дзюбы был не нужен. Он выпустил на острие посвежевшего, похорошевшего и нацеленного на ворота Кокорина. И впервые после долгого перерыва я хочу похвалить Сашу – и не только за последний матч, а за его игру в этом сезоне.

На второй тайм «Зенит» вышел более раскованным, И, что мне больше всего понравилось, команда взяла мяч под контроль на чужой половине. И соперник ничего не мог против этого сделать», — сказал Ловчев.

Ответная игра состоится 3 августа.