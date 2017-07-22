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    Отец Еременко сообщил, что Роман продолжит выступления после истечения срока дисквалификации

    Отец экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко сообщил, что его сын не намерен завершать карьеру из-за дисквалификации. По словам Еременко-старшего, 30-летний игрок вернется на поле после истечения срока отстранения.

    «Роман вернется после завершения дисквалификации, можете даже не сомневаться. За его физическую форму можете не переживать, так как он постоянно тренируется в индивидуальном режиме и имеет рабочий вес. Не стал бы говорить, что ситуация с дисквалификацией как-то по-особому закалит Романа, он и без того закаленный спортсмен. Ментально он положительно смотрит в будущее, проводит время с семьей, которая его очень сильно поддерживает», – сказал Алексей Еременко.

    Напомним, футболист был отстранен на два года за употребление кокаина. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября 2016 года. На этой неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне не удовлетворил апелляцию Еременко и оставил двухлетнее отстранение хавбека в силе.

    Источник: ТАСС

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    22.07.2017 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:41

      Интересно только где.

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 22 июля 2017, 16:22

      А кокаинчиком баловаться перестал?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 июля 2017, 16:06

      Хорошо , если вернется в футбол ! Но впереди еще больше года ! Держись , РОман !

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 июля 2017, 15:35

      Интересно,употребление кокаина Еременко-это минутная слабость?Или всё это на регулярной основе?Судя по решению арбитражного суда,ответ не в его пользу...Может кто-то знает больше,поделитесь...

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