Отец Еременко сообщил, что Роман продолжит выступления после истечения срока дисквалификации

Отец экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко сообщил, что его сын не намерен завершать карьеру из-за дисквалификации. По словам Еременко-старшего, 30-летний игрок вернется на поле после истечения срока отстранения.

«Роман вернется после завершения дисквалификации, можете даже не сомневаться. За его физическую форму можете не переживать, так как он постоянно тренируется в индивидуальном режиме и имеет рабочий вес. Не стал бы говорить, что ситуация с дисквалификацией как-то по-особому закалит Романа, он и без того закаленный спортсмен. Ментально он положительно смотрит в будущее, проводит время с семьей, которая его очень сильно поддерживает», – сказал Алексей Еременко.

Напомним, футболист был отстранен на два года за употребление кокаина. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября 2016 года. На этой неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне не удовлетворил апелляцию Еременко и оставил двухлетнее отстранение хавбека в силе.