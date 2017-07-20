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  • Бартомеу на встрече попытался уговорить Неймара остаться в «Барселоне»

Бартомеу на встрече попытался уговорить Неймара остаться в «Барселоне»

20 июля 2017, 11:15
4

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу провел встречу с футболистом сборной Бразилии Неймаром, сообщает Sport.es. Главной темой разговора было желание клуба уговорить игрока остаться в Каталонии.

Напомним, что «ПСЖ» готов выплатить отступные, которые прописаны в контракте Неймара с «Барселоной», которые установлены на отметке в 222 миллиона евро. Такой переход может состояться не только из-за астрономических сумм, предлагаемых парижанами бразильцу, но и из-за его амбиций – он не желает оставаться в тени Лионеля Месси.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Трансферы Барселона Неймар Бартомеу Жозеп
Комментарии (4)
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Protosser
1500540610
Сука, не желает он в тени оставаться. Реализовывай ХОТЯ БЫ ПОЛОВИНУ своих моментов..
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Черемшанец
1500552315
зачем уговаривать, если сам хочет уйти, значит уже нет желания добиться успехов в команде! а за 222 нужно отпускать!!
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Interneradzuri
1500627175
Пуст уходит интересно будет смотреть на него в другом клубе
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Александр52
1500664795
Будет только лучше. Футбол -коллективная игра, а он на поле стал увлекаться только собой, не нужные финты, поэтому его и рубили все команды. Рядом с Месси всегда кто то расцветает. Он не жаден, в отличии от Неймара. А Барса комбинаторная тикитаковская команда с хорошим компьютером. Не умрут без Неймара. Будет только интереснее.
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