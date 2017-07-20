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    Бартомеу на встрече попытался уговорить Неймара остаться в «Барселоне»

    Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу провел встречу с футболистом сборной Бразилии Неймаром, сообщает Sport.es. Главной темой разговора было желание клуба уговорить игрока остаться в Каталонии.

    Напомним, что «ПСЖ» готов выплатить отступные, которые прописаны в контракте Неймара с «Барселоной», которые установлены на отметке в 222 миллиона евро. Такой переход может состояться не только из-за астрономических сумм, предлагаемых парижанами бразильцу, но и из-за его амбиций – он не желает оставаться в тени Лионеля Месси.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 21 июля 2017, 22:19

      Будет только лучше. Футбол -коллективная игра, а он на поле стал увлекаться только собой, не нужные финты, поэтому его и рубили все команды. Рядом с Месси всегда кто то расцветает. Он не жаден, в отличии от Неймара. А Барса комбинаторная тикитаковская команда с хорошим компьютером. Не умрут без Неймара. Будет только интереснее.

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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 21 июля 2017, 11:52

      Пуст уходит интересно будет смотреть на него в другом клубе

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 20 июля 2017, 15:05

      зачем уговаривать, если сам хочет уйти, значит уже нет желания добиться успехов в команде! а за 222 нужно отпускать!!

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      Рейтинг: -186

      Protosser 20 июля 2017, 11:50

      Сука, не желает он в тени оставаться.
      Реализовывай ХОТЯ БЫ ПОЛОВИНУ своих моментов..

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