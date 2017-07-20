Бартомеу на встрече попытался уговорить Неймара остаться в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу провел встречу с футболистом сборной Бразилии Неймаром, сообщает Sport.es. Главной темой разговора было желание клуба уговорить игрока остаться в Каталонии.

Напомним, что «ПСЖ» готов выплатить отступные, которые прописаны в контракте Неймара с «Барселоной», которые установлены на отметке в 222 миллиона евро. Такой переход может состояться не только из-за астрономических сумм, предлагаемых парижанами бразильцу, но и из-за его амбиций – он не желает оставаться в тени Лионеля Месси.