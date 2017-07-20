Бартомеу на встрече попытался уговорить Неймара остаться в «Барселоне»

Будет только лучше. Футбол -коллективная игра, а он на поле стал увлекаться только собой, не нужные финты, поэтому его и рубили все команды. Рядом с Месси всегда кто то расцветает. Он не жаден, в отличии от Неймара. А Барса комбинаторная тикитаковская команда с хорошим компьютером. Не умрут без Неймара. Будет только интереснее.
Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу провел встречу с футболистом сборной Бразилии Неймаром, сообщает Sport.es. Главной темой разговора было желание клуба уговорить игрока остаться в Каталонии.
Напомним, что «ПСЖ» готов выплатить отступные, которые прописаны в контракте Неймара с «Барселоной», которые установлены на отметке в 222 миллиона евро. Такой переход может состояться не только из-за астрономических сумм, предлагаемых парижанами бразильцу, но и из-за его амбиций – он не желает оставаться в тени Лионеля Месси.