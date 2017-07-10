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    Олбрайтон на тренировке забил в дальний верхний угол, обыграв соперника пяткой

    Пресс-служба «Лестера» опубликовала видео с предсезонного сбора команды. Полузащитник Марк Олбрайтон, получая передачу на правом фланге, первым касанием прокинул мяч мимо защитника пяткой, а вторым – отправил мяч в дальний верхний угол внешней стороной стопы.

    В минувшем сезоне «лисы» завершили выступление в английской Премьер-лиге на 12 месте в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    10.07.2017 22:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      Tekken3 11 июля 2017, 12:54

      Кто это и зачем на его тренировка?

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