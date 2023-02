Олбрайтон на тренировке забил в дальний верхний угол, обыграв соперника пяткой

Пресс-служба «Лестера» опубликовала видео с предсезонного сбора команды. Полузащитник Марк Олбрайтон, получая передачу на правом фланге, первым касанием прокинул мяч мимо защитника пяткой, а вторым – отправил мяч в дальний верхний угол внешней стороной стопы.

В минувшем сезоне «лисы» завершили выступление в английской Премьер-лиге на 12 месте в турнирной таблице.

Backheel

Outside of the boot

Top corner



Marc Albrighton netted a pretty special goal during training today #lcfcaustria pic.twitter.com/MMPZftEQal