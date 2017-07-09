«Милан» нацелен на приобретение Модрича

Итальянский «Милан» всерьез рассчитывает будущей зимой выкупить у мадридского «Реала» его полузащитника Луку Модрича, несмотря на то что у хорвата контракт с испанцами действует до 2020 года. Миланцам придется выплатить как минимум 40 миллионов евро – именно такой «ценник» принадлежит хавбеку на трансферном рынке.

По прогнозам «россонери», при благоприятном развитии событий Модрич уже в ближайшем январе будет защищать красно-черные цвета.

Балканский футболист выступает за «сливочных» с 2012 года, куда пришел из английского «Тоттенхэма». На сей момент полузащитник провел за «бланкос» 140 матчей.