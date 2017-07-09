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    «Милан» нацелен на приобретение Модрича

    Итальянский «Милан» всерьез рассчитывает будущей зимой выкупить у мадридского «Реала» его полузащитника Луку Модрича, несмотря на то что у хорвата контракт с испанцами действует до 2020 года. Миланцам придется выплатить как минимум 40 миллионов евро – именно такой «ценник» принадлежит хавбеку на трансферном рынке.

    По прогнозам «россонери», при благоприятном развитии событий Модрич уже в ближайшем январе будет защищать красно-черные цвета.

    Балканский футболист выступает за «сливочных» с 2012 года, куда пришел из английского «Тоттенхэма». На сей момент полузащитник провел за «бланкос» 140 матчей.

    Источник: AS

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    09.07.2017 18:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 июля 2017, 22:50

      А смысл? Ладно РФПЛ выкупила Модрича в 31 год. А Милану зачем он. Неужели нет молодых "моторов", способных тащить команду. Странно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 9 июля 2017, 21:50

      Милан потихоньку начинает подниматься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 9 июля 2017, 21:18

      Ахахахахахаах....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 9 июля 2017, 20:51

      40 лямов за 32х летнего футболиста? Китайцы вы совсем с дубу рухнули?

      -1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 9 июля 2017, 19:23

      Милан величайший клуб! Временный упадок. Впереди большие победы. Пригласить Луку было бы конечно супер!

      4
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 9 июля 2017, 18:45

      Такая простая новость. Так реал и отдал ключевого игрока

      0
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