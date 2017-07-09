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«Милан» нацелен на приобретение Модрича

9 июля 2017, 18:08
6

Итальянский «Милан» всерьез рассчитывает будущей зимой выкупить у мадридского «Реала» его полузащитника Луку Модрича, несмотря на то что у хорвата контракт с испанцами действует до 2020 года. Миланцам придется выплатить как минимум 40 миллионов евро – именно такой «ценник» принадлежит хавбеку на трансферном рынке.

По прогнозам «россонери», при благоприятном развитии событий Модрич уже в ближайшем январе будет защищать красно-черные цвета.

Балканский футболист выступает за «сливочных» с 2012 года, куда пришел из английского «Тоттенхэма». На сей момент полузащитник провел за «бланкос» 140 матчей.

Источник: AS
Италия. Серия А Испания. Примера Милан Реал Модрич Лука
Комментарии (6)
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nailvakh
1499615143
Такая простая новость. Так реал и отдал ключевого игрока
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Tsigan
1499617404
Милан величайший клуб! Временный упадок. Впереди большие победы. Пригласить Луку было бы конечно супер!
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ПаХан638
1499622711
40 лямов за 32х летнего футболиста? Китайцы вы совсем с дубу рухнули?
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Schicko
1499624317
Ахахахахахаах....
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pzdc.
1499626239
Милан потихоньку начинает подниматься
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+50/-50
1499629850
А смысл? Ладно РФПЛ выкупила Модрича в 31 год. А Милану зачем он. Неужели нет молодых "моторов", способных тащить команду. Странно!
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