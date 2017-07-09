Гол Дрогба позволил «Финиксу» избежать поражения от «Орандж Каунти

Экзотический чемпионат
Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба отметился голом в матче «Финикс Райзин» с «Орандж Каунти». Сама встреча регулярного чемпионата ЮСЛ закончилась ничейным счетом 1:1.
Стоит отметить, что для 39-летнего ивуарийца этот гол стал уже четвертым в пяти матчах чемпионата.
ЮСЛ. Регулярный чемпионат
Орандж Каунти – Финикс Райзин – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Миус, 84; 1:1 – Дрогба, 90+4.
Drogba to the Rescue!— USL (@USL) 9 июля 2017 г.
A sweet freekick from @didierdrogba is good enough for a point for @PHXRisingFC #USL #OCvPHX pic.twitter.com/6bcpdOa9wF