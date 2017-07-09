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    Гол Дрогба позволил «Финиксу» избежать поражения от «Орандж Каунти

    Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба отметился голом в матче «Финикс Райзин» с «Орандж Каунти». Сама встреча регулярного чемпионата ЮСЛ закончилась ничейным счетом 1:1.

    Стоит отметить, что для 39-летнего ивуарийца этот гол стал уже четвертым в пяти матчах чемпионата.

    ЮСЛ. Регулярный чемпионат

    Орандж Каунти – Финикс Райзин – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Миус, 84; 1:1 – Дрогба, 90+4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 08:10
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      ДАША Д 9 июля 2017, 08:18

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