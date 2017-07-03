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  • Пресс-служба сборной России: «Не представляем, откуда взялась информация о конфликте игроков с Черчесовым»

Пресс-служба сборной России: «Не представляем, откуда взялась информация о конфликте игроков с Черчесовым»

3 июля 2017, 15:59
21

На официальной странице сборной России в твиттере появилось сообщение, опровергающее появившуюся сегодня информацию о конфликте некоторых игроков национальной команды с главным тренером Станиславом Черчесовым.

Как сообщил «Советский спорт» ранее, несколько футболистов сборной, включая голкипера Игоря Акинфеева и нападающего Федора Смолова, имеют серьезные разногласия с 53-летним специалистом из-за его жесткого характера. Также по информации источника, по причине конфликта с наставником выступать за команду отказались нападающий Артем Дзюба, хавбек Алан Дзагоев и защитник Василий Березуцкий.

«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками! Знаем это не понаслышке!» – говорится в сообщении.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия Россия Акинфеев Игорь Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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Svoysvoemubrat
1499088251
Конфликт скорее есть, чем нет. Плохой результат только накаляет атмосферу. Все молча ждут мудрого руководящего решения. Я просто подожду игру с Бразилией, состав даст ответ на некоторые недомолвки.
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dok66
1499088589
«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные ..." . Видимо "крот" завелся в сборной , что сливает такую инфу ! Поищите .
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insider_retro
1499089587
Течёт, как худая бадья.... Или тлетворный вброс недругов.... Но дыма без огня не бывает... Кто мутит, кого на дыбу?.... И кто этот крысёныш?...
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hevbn 28
1499091211
Ну во первых тот факт что и Дзагоев и Дзюба будучи здоровы (в те дни когда наша команда играла официальные матчи и тот и другой играли товарищеские матчи за свои клубы) не могло не указывать на некий конфликт между ними и тренером сборной, а теперь выясняется ,что у Черчесова есть проблемы и с другими авторитетными игроками сборной, но во вторых когда РФС брала на работу Станислава Саламовича они знали кого берут, у Черчесова по моему во всех командах был такой опыт , вспомнить только историю с Денисовым и вообще все в нашем футболе знали какой "тяжелый" характер у Черчесова. И в данной ситуации я считаю надо просто сделать выбор или ты поддерживаешь тренера , а значит все его кадровые решения, или ты увольняешь тренера и ищешь тренера с более "мягким" характером. Я сам не знаю что лучше за год до домашнего ЧМ, но хорошо ,что это не мне решать (а по поводу пресс-службы , а какая бы пресс-служба могла бы высказаться по другому).
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Сибирь за Спартак
1499091949
Нужен миротворец кот Леопольд.
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lek!
1499092228
Это все Мутко , надо же как то уладить провал Сборной.
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Андрей Питерский
1499092953
Все пишите про Мутко...А он просто не очень умный функционер (ну не может Путин легко избавляться от преданного баласта). Можно подумать Мутко уберут, Черчесова снимут и все наладится. И я не считаю, что сборная провалилась. Сыграла на своем уровне. Впервые за несколько лет вижу, что у ребят глаза "горели"
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Rebrova
1499093053
как говорится нет дыма... может что-то и было, но быстро уладили.
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Igor Belousov
1499098094
надо новую команду и нового тренера пока не поздно
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exreporter
1499106063
Руководители Советского спорта ранее озвучили свою позицию по Черчесову недвусмысленно. Поэтому не странно, что такая информация там появилась. Странно, что они решились использовать свои страницы как метод давления на ситуацию таким путем. Но без комментариев самих указанных игроков - гадать вообще нет смысла.
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