Пресс-служба сборной России: «Не представляем, откуда взялась информация о конфликте игроков с Черчесовым»

Руководители Советского спорта ранее озвучили свою позицию по Черчесову недвусмысленно. Поэтому не странно, что такая информация там появилась. Странно, что они решились использовать свои страницы как метод давления на ситуацию таким путем. Но без комментариев самих указанных игроков - гадать вообще нет смысла.
На официальной странице сборной России в твиттере появилось сообщение, опровергающее появившуюся сегодня информацию о конфликте некоторых игроков национальной команды с главным тренером Станиславом Черчесовым.
Как сообщил «Советский спорт» ранее, несколько футболистов сборной, включая голкипера Игоря Акинфеева и нападающего Федора Смолова, имеют серьезные разногласия с 53-летним специалистом из-за его жесткого характера. Также по информации источника, по причине конфликта с наставником выступать за команду отказались нападающий Артем Дзюба, хавбек Алан Дзагоев и защитник Василий Березуцкий.
«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками! Знаем это не понаслышке!» – говорится в сообщении.
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— Сборная России (@TeamRussia) 3 июля 2017 г.