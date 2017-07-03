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    Пресс-служба сборной России: «Не представляем, откуда взялась информация о конфликте игроков с Черчесовым»

    На официальной странице сборной России в твиттере появилось сообщение, опровергающее появившуюся сегодня информацию о конфликте некоторых игроков национальной команды с главным тренером Станиславом Черчесовым.

    Как сообщил «Советский спорт» ранее, несколько футболистов сборной, включая голкипера Игоря Акинфеева и нападающего Федора Смолова, имеют серьезные разногласия с 53-летним специалистом из-за его жесткого характера. Также по информации источника, по причине конфликта с наставником выступать за команду отказались нападающий Артем Дзюба, хавбек Алан Дзагоев и защитник Василий Березуцкий.

    «Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками! Знаем это не понаслышке!» – говорится в сообщении.

    Источник: Twitter

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    03.07.2017 15:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 3 июля 2017, 21:21

      Руководители Советского спорта ранее озвучили свою позицию по Черчесову недвусмысленно. Поэтому не странно, что такая информация там появилась. Странно, что они решились использовать свои страницы как метод давления на ситуацию таким путем. Но без комментариев самих указанных игроков - гадать вообще нет смысла.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 3 июля 2017, 19:08

      надо новую команду и нового тренера пока не поздно

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 3 июля 2017, 17:44

      как говорится нет дыма... может что-то и было, но быстро уладили.

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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 3 июля 2017, 17:42

      Все пишите про Мутко...А он просто не очень умный функционер (ну не может Путин легко избавляться от преданного баласта). Можно подумать Мутко уберут, Черчесова снимут и все наладится. И я не считаю, что сборная провалилась. Сыграла на своем уровне. Впервые за несколько лет вижу, что у ребят глаза "горели"

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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 3 июля 2017, 17:36

      А я не верю... Дзага сам сегодня на своем сайте написал опровержение. С Дзюбой конфликт был "до", за что и отцепили. Герман Ткачев который ведет дела Смолова сегодня сказал, что никакого конфликта просто не может быть. Вчера Федя звонил Черчесову, советовался где продолжить карьеру (со слов Ткачева). С Акинфеевым? Игорь, что дурак и сам не понимает разницу между кун-фу и футболом?

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      Рейтинг: +1894

      lek! 3 июля 2017, 17:30

      Это все Мутко , надо же как то уладить провал Сборной.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 17:25

      Нужен миротворец кот Леопольд.

      5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 17:49

      А может Карабас-Барабас?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 20:54

      Всем не угодишь, да и запросы и требования могут быть неслабые....

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 3 июля 2017, 17:13

      Мне сдается .что в рос.футболе - мухи отдельно ,котлеты отдельно.
      Мудько и Со - это одно,а болелы (считай страна)это другое....
      И причем мнение противоположной стороны можно даже купить!
      Чтобы оставить в меньшинстве тех - кто за Правду!
      А Кривда в том ,что ,,футбол в россии,, - это оху............е бабки!
      О которых народ не ведает!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июля 2017, 17:13

      Ну во первых тот факт что и Дзагоев и Дзюба будучи здоровы (в те дни когда наша команда играла официальные матчи и тот и другой играли товарищеские матчи за свои клубы) не могло не указывать на некий конфликт между ними и тренером сборной, а теперь выясняется ,что у Черчесова есть проблемы и с другими авторитетными игроками сборной, но во вторых когда РФС брала на работу Станислава Саламовича они знали кого берут, у Черчесова по моему во всех командах был такой опыт , вспомнить только историю с Денисовым и вообще все в нашем футболе знали какой "тяжелый" характер у Черчесова. И в данной ситуации я считаю надо просто сделать выбор или ты поддерживаешь тренера , а значит все его кадровые решения, или ты увольняешь тренера и ищешь тренера с более "мягким" характером. Я сам не знаю что лучше за год до домашнего ЧМ, но хорошо ,что это не мне решать (а по поводу пресс-службы , а какая бы пресс-служба могла бы высказаться по другому).

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > hevbn 28 3 июля 2017, 17:21

      Слишком многое не срастается при простом анализе фактов. Неужели еще одна напасть в наше реалити и так невеселую.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > hevbn 28 3 июля 2017, 18:54

      Пресс-служба: - А у нас работа такая - ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 июля 2017, 16:46

      Течёт, как худая бадья.... Или тлетворный вброс недругов.... Но дыма без огня не бывает... Кто мутит, кого на дыбу?.... И кто этот крысёныш?...

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > insider_retro 3 июля 2017, 17:24

      Неладно что-то в команде даже без слухов, нет такого ощущения?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 20:52

      Всё может быть, начиная от клубной неприязни, заканчивая финансовыми запросами...

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