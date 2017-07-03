Пресс-служба сборной России: «Не представляем, откуда взялась информация о конфликте игроков с Черчесовым»

На официальной странице сборной России в твиттере появилось сообщение, опровергающее появившуюся сегодня информацию о конфликте некоторых игроков национальной команды с главным тренером Станиславом Черчесовым.

Как сообщил «Советский спорт» ранее, несколько футболистов сборной, включая голкипера Игоря Акинфеева и нападающего Федора Смолова, имеют серьезные разногласия с 53-летним специалистом из-за его жесткого характера. Также по информации источника, по причине конфликта с наставником выступать за команду отказались нападающий Артем Дзюба, хавбек Алан Дзагоев и защитник Василий Березуцкий.

«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками! Знаем это не понаслышке!» – говорится в сообщении.