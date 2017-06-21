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    «Крылья Советов» в Сербии сыграют по два матча в день

    «Крылья Советов» проводят подготовительный сбор в Сербии. Стали известны соперники, с которыми сыграют здесь самарцы.

    24 и 28 июня команда проведет сразу по два матча. 24 числа в 12:00 второй состав «Крыльев» сыграет со вторым составом команды «Спартак» из Суботицы. В 20:00 сыграют первые составы. 28 числа, перед концовкой зарубежного сбора, «Крылья Советов» вторым составом сыграют также в 12:00 с клубом «Дунав» (с ней самарцы уже встречались 16 июня и выиграли 3:0). Первый состав «Крыльев» проведет свою игру вечером того же дня в 20:00 с сербским клубом «Чукарички».

    После этого сбор «Крыльев» будет завершен, команда отправится в Россию.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    21.06.2017 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +75

      тоширо 21 июня 2017, 16:31

      Чувапчичи??

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 21 июня 2017, 12:10

      В прошлом году При Веркаутерене играли с Аяксом и Бельгийскими Гентом и Генком. теперь в первой лиге ищут себе соперников по уровню первой лиги.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1709

      Краса 21 июня 2017, 10:59

      По три матча нужно играть в день, вместо завтрака, обеда и ужина что бы выйти в РФПЛ!!!

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