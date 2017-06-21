«Крылья Советов» в Сербии сыграют по два матча в день

«Крылья Советов» проводят подготовительный сбор в Сербии. Стали известны соперники, с которыми сыграют здесь самарцы.

24 и 28 июня команда проведет сразу по два матча. 24 числа в 12:00 второй состав «Крыльев» сыграет со вторым составом команды «Спартак» из Суботицы. В 20:00 сыграют первые составы. 28 числа, перед концовкой зарубежного сбора, «Крылья Советов» вторым составом сыграют также в 12:00 с клубом «Дунав» (с ней самарцы уже встречались 16 июня и выиграли 3:0). Первый состав «Крыльев» проведет свою игру вечером того же дня в 20:00 с сербским клубом «Чукарички».

После этого сбор «Крыльев» будет завершен, команда отправится в Россию.