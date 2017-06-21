Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Крылья Советов» в Сербии сыграют по два матча в день

21 июня 2017, 10:53
3

«Крылья Советов» проводят подготовительный сбор в Сербии. Стали известны соперники, с которыми сыграют здесь самарцы.

24 и 28 июня команда проведет сразу по два матча. 24 числа в 12:00 второй состав «Крыльев» сыграет со вторым составом команды «Спартак» из Суботицы. В 20:00 сыграют первые составы. 28 числа, перед концовкой зарубежного сбора, «Крылья Советов» вторым составом сыграют также в 12:00 с клубом «Дунав» (с ней самарцы уже встречались 16 июня и выиграли 3:0). Первый состав «Крыльев» проведет свою игру вечером того же дня в 20:00 с сербским клубом «Чукарички».

После этого сбор «Крыльев» будет завершен, команда отправится в Россию.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Краса
1498031954
По три матча нужно играть в день, вместо завтрака, обеда и ужина что бы выйти в РФПЛ!!!
Ответить
Victor.Vings
1498036220
В прошлом году При Веркаутерене играли с Аяксом и Бельгийскими Гентом и Генком. теперь в первой лиге ищут себе соперников по уровню первой лиги.
Ответить
тоширо
1498051872
Чувапчичи??
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
10
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Все новости
Все новости
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
5
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
5
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
5
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+