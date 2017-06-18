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    Мутко пообещал бесплатные билеты на чемпионате мира-2018 для малоимущих граждан России

    Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что разработана специальная билетная программа по предстоящему в стране чемпионату мира. Предполагается выделение бесплатных пропусков на стадионы для категории малоимущих граждан России.

    «Будут бесплатные билеты на чемпионат мира для многодетных семей, воспитанников детских домов и людей с инвалидностью. Более того, мы обсуждаем всю билетную программу. Билеты для футбольной семьи предоставлены. Проблем с распространением билетом для социальных групп не будет», – заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2017 11:09
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 8 июля 2017, 17:08

      Устанешь справки собирать. Хотел как-то субсидию оформить, но сцуко прям до смешного - у меня оказывается доход на 35 руб. 75 коп. больше чем положено для её получения.

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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 6 июля 2017, 18:43

      которые они благополучно продадут и купят картошки.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 27 июня 2017, 18:31

      Хорошее дело

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 21 июня 2017, 19:37

      Им до того, малоимущим? Хотя если билеты в руки отдаст, то продадут, может...

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 11:11

      Это надо быть инвалидом детдомовцем, но из многодетной семьи, чтоб такой билет получить?

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июня 2017, 14:05

      Так это бОльшая часть населения страны
      Им эти билеты нахрен не нужны.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 июня 2017, 13:31

      Это ж сколько справок нужно собрать, чтобы доказать малоимущность семьи!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 июня 2017, 12:08

      Двойственное чувство. Билеты распространяет ФИФА, значит РФС за счет бюджета РФ выкупило их и теперь раздаст их малоимущим (дай бог, чтобы им, а не "приближенным"). И вот интересно, что для малоимущего важней, сходить на матч Камерун-Австалия или получить лишнюю пару тысяч рублей в виде пособия? ХЗ.

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 18 июня 2017, 12:01

      мудко опять наварится

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      Рейтинг: +25

      Zenit_Night_Life 18 июня 2017, 12:00

      Ага, но для этого надо будет, собирать 10 справок, стоять в очередях до 2019 года)

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