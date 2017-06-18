Мутко пообещал бесплатные билеты на чемпионате мира-2018 для малоимущих граждан России

Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что разработана специальная билетная программа по предстоящему в стране чемпионату мира. Предполагается выделение бесплатных пропусков на стадионы для категории малоимущих граждан России.

«Будут бесплатные билеты на чемпионат мира для многодетных семей, воспитанников детских домов и людей с инвалидностью. Более того, мы обсуждаем всю билетную программу. Билеты для футбольной семьи предоставлены. Проблем с распространением билетом для социальных групп не будет», – заявил Мутко.