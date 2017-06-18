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  • Мутко пообещал бесплатные билеты на чемпионате мира-2018 для малоимущих граждан России

Мутко пообещал бесплатные билеты на чемпионате мира-2018 для малоимущих граждан России

18 июня 2017, 11:09
21

Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что разработана специальная билетная программа по предстоящему в стране чемпионату мира. Предполагается выделение бесплатных пропусков на стадионы для категории малоимущих граждан России.

«Будут бесплатные билеты на чемпионат мира для многодетных семей, воспитанников детских домов и людей с инвалидностью. Более того, мы обсуждаем всю билетную программу. Билеты для футбольной семьи предоставлены. Проблем с распространением билетом для социальных групп не будет», – заявил Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мутко Виталий
Комментарии (21)
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Wagarti
1497773552
Наебалово! Иди на хуй!
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DUMOH
1497775034
Для малоимущих бесплатный вход??Да это больше,чем пол России... Ну а для Мудко малоимущии-это только многодетные,воспитанники дет.домов и инвалиды...
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maior-60
1497775629
Очередная пиар-показуха от мудака Мудко. Чванливая, наглая, зарвавшаяся сволочь.
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Urry
1497775707
На бумаге - малоимущих больше, чем полстраны
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МАКАРШВЕД
1497776302
Кто в эту категорию попадет? Перекупщики ?
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Zenit_Night_Life
1497776457
Ага, но для этого надо будет, собирать 10 справок, стоять в очередях до 2019 года)
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kykyi
1497776884
Двойственное чувство. Билеты распространяет ФИФА, значит РФС за счет бюджета РФ выкупило их и теперь раздаст их малоимущим (дай бог, чтобы им, а не "приближенным"). И вот интересно, что для малоимущего важней, сходить на матч Камерун-Австалия или получить лишнюю пару тысяч рублей в виде пособия? ХЗ.
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subbotaspartak
1497783953
Так это бОльшая часть населения страны Им эти билеты нахрен не нужны.
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Дядя Серёжа
1497859906
Это надо быть инвалидом детдомовцем, но из многодетной семьи, чтоб такой билет получить?
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Gerero2198
1499522925
Устанешь справки собирать. Хотел как-то субсидию оформить, но сцуко прям до смешного - у меня оказывается доход на 35 руб. 75 коп. больше чем положено для её получения.
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