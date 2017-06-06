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    «Боруссия» сегодня представит Боша в качестве нового главного тренера

    В ближайшее время будет официально объявлено имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии». Им станет Петер Бош, возглавлявший «Аякс». Такое объявление руководства немецкого клуба ожидается сегодня, 6 июня. Сама пресс-конференция пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», ее начало намечено на 15:30 по московскому времени.

    Контракт 53-летнего специалиста рассчитан до 2019 года. «Боруссия» заплатит «Аяксу» за преждевременный разрыв контракта неустойку в размере 3 миллионов евро.

    Источник: Kicker.de

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    06.06.2017 11:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70

      макс438 6 июня 2017, 12:31

      Я подумал про Вилаша-Боаша :) Китай не променяет на Боруссию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 июня 2017, 12:06

      Ну, как говорится, удачи и творческих успехов!

      -1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 6 июня 2017, 11:59

      Ох фигасе...
      Ну, пускай тогда и Дольберга перетаскивает с собой...

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Danish Dynamite 6 июня 2017, 12:00

      да перетащит.. еще и Де Лигта заберет

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > RedGreenHooligan 6 июня 2017, 12:11

      ещё зимой такие слухи ходили

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Danish Dynamite 6 июня 2017, 12:12

      а сейчас все намного реальнее особенно если Дембеле и Обамеянг уйдут... значит нужен игрок на острие атаки и в полузащиту, чтоб закрыть дыры+ желательно еще 1 игрока в полузащиту можно даже Траоре у Челси выкупить, а то Ройс совсем хрустальный( похлеще Роббена стал(

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