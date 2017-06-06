«Боруссия» сегодня представит Боша в качестве нового главного тренера

В ближайшее время будет официально объявлено имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии». Им станет Петер Бош, возглавлявший «Аякс». Такое объявление руководства немецкого клуба ожидается сегодня, 6 июня. Сама пресс-конференция пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», ее начало намечено на 15:30 по московскому времени.

Контракт 53-летнего специалиста рассчитан до 2019 года. «Боруссия» заплатит «Аяксу» за преждевременный разрыв контракта неустойку в размере 3 миллионов евро.