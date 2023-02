Роналду и Фергюсон встретились после финала Лиги чемпионов

«Реал» одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов, обыграв «Ювентус» со счетом 4:1 в решающем матче в Кардиффе. Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль.

После матча португалец с 6-летним Криштиану-младшим встретился с экс-главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном. Роналду выступал под руководством шотландца в английском клубе с 2003 по 2009 год. Трансфер форварда из «МЮ» в «Реал» был рекордным на момент перехода. Сливочные заплатили за игрока сборной Португалии 93,4 миллиона евро.

Have a look at CRonaldo and Sir Alex!! pic.twitter.com/xT4fOCIU1i