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    Мората: «Ничего не знаю об интересе «Милана»

    В мае «Бомбардир» писал о договоренности между «Реалом» и «Миланом» по поводу перехода нападающего Альваро Мораты. После победы в финале Лиги чемпионов испанец опроверг данную информацию.

    «Я ничего не знаю об интересе «Милана» ко мне. Я читаю эти новости в газетах и понятия не имею, откуда они берутся», – цитирует 24-летнего игрока журналист BT Sport Джеймс Хорнкасл.

    В минувшем сезоне Мората забил 20 голов и отдал шесть результативных передач в 43-х матча. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    04.06.2017 01:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 4 июня 2017, 01:17

      ваще бошку отбило? на каком допинге он сидит? он сам подтвердил переход несколько раз.......

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > ПаХан638 4 июня 2017, 02:21

      Потвердил ? Кому ? Есть видео его интервью ?

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Sarco999 5 июня 2017, 06:00

      Писали что из официальных источников.....

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 4 июня 2017, 01:06

      Как это?( Да ладно..ни Обамеянга ни Мораты не будет, что ли выходит?

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