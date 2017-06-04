Мората: «Ничего не знаю об интересе «Милана»

В мае «Бомбардир» писал о договоренности между «Реалом» и «Миланом» по поводу перехода нападающего Альваро Мораты. После победы в финале Лиги чемпионов испанец опроверг данную информацию.

«Я ничего не знаю об интересе «Милана» ко мне. Я читаю эти новости в газетах и понятия не имею, откуда они берутся», – цитирует 24-летнего игрока журналист BT Sport Джеймс Хорнкасл.

В минувшем сезоне Мората забил 20 голов и отдал шесть результативных передач в 43-х матча. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.