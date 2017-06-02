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Тренер «Аякса» Бош может возглавить «Боруссию»

2 июня 2017, 21:36
3

Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант приглашения главного тренера «Аякса» Петера Боша, сообщает голландский портал VI. В мае руководство немецкого клуба подтвердило информацию о том, что главный тренер Томас Тухель покинет команду.

Бош возглавил «Аякс» в июне 2016 года. В дебютном сезоне специалиста амстердамский клуб занял вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии, уступив одно очко «Фейеноорду». Подопечные Боша дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Голландия. Эредивизие Боруссия Д Аякс
Комментарии (3)
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Asbjorn
1496429389
Так вроде фавра хотели
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Nerlinger
1496432537
в Германии и игроки немецкие и тренеры перевелись???? Хоть не аРАБ!!!
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Ajax_Amsterdam
1496437203
ну раз источник бомбардир, можно спать спокойно! в этом году точно у боруссии будет другой коуч!!! А Бош только принял АЯКС и думаю захочет хоть какой-то трофей урвать в Эре ил европе прежде чем уйти!
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