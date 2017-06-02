Тренер «Аякса» Бош может возглавить «Боруссию»

ну раз источник бомбардир, можно спать спокойно! в этом году точно у боруссии будет другой коуч!!! А Бош только принял АЯКС и думаю захочет хоть какой-то трофей урвать в Эре ил европе прежде чем уйти!
Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант приглашения главного тренера «Аякса» Петера Боша, сообщает голландский портал VI. В мае руководство немецкого клуба подтвердило информацию о том, что главный тренер Томас Тухель покинет команду.
Бош возглавил «Аякс» в июне 2016 года. В дебютном сезоне специалиста амстердамский клуб занял вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии, уступив одно очко «Фейеноорду». Подопечные Боша дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.
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