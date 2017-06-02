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    В футбольном клубе Тимати заявили, что хотят пойти по пути «Реала»

    Генеральный директор группы компании Black Star Павел Курьянов подчеркнул, что в развитии своего футбольного агентства он будет опираться на «Реал».

    Напомним, ранее сообщалось, что известный российский рэпер Тимати и его группа компаний Black Star решили создать в Москве футбольный клуб и агентство.

    «На российском рынке агентств мы ни на кого не ориентируемся и не планируем. Что касается Европы, то могу выделить не агентство, а футбольный клуб, на который мы бы хотели равняться, — это «Реал».

    С точки зрения коммерции и маркетинга, брендинга и работы с клубом, это тот самый проект, где все максимально приближено к идеальной картине: зрелищно, капитализируемо, болельщики — просто люди, которым нравится красивый футбол, а не банда, которая крушит все при победе или проигрыше. Это, кстати, тоже один из пунктов, который снижает интерес к походам на стадион. Людям страшновато получить по голове от фанатов другой команды. Вот в направлении мадридского «Реала» таким путем мы бы и хотели двигаться», — сказал Курьянов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.06.2017 17:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 июня 2017, 18:11

      Йоу йоу,это чемпионство посвящается всем тем,кто годовой абонемент имел,тем кто глотку рвал на стадионе,тому кто заполняет сектора даже при плохой погоде)))йоу)

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 июня 2017, 07:17

      К Арарату присоединится Триппер,
      Ах да - рэпер.
      Извиняюсь, старый стал,
      Новых слов не разобрал.
      Да здравствует Реал.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 июня 2017, 18:56

      Пшик

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 18:38

      А что , у Тимати есть ФК ? Из какого двора ?

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