В футбольном клубе Тимати заявили, что хотят пойти по пути «Реала»

Генеральный директор группы компании Black Star Павел Курьянов подчеркнул, что в развитии своего футбольного агентства он будет опираться на «Реал».

Напомним, ранее сообщалось, что известный российский рэпер Тимати и его группа компаний Black Star решили создать в Москве футбольный клуб и агентство.

«На российском рынке агентств мы ни на кого не ориентируемся и не планируем. Что касается Европы, то могу выделить не агентство, а футбольный клуб, на который мы бы хотели равняться, — это «Реал».

С точки зрения коммерции и маркетинга, брендинга и работы с клубом, это тот самый проект, где все максимально приближено к идеальной картине: зрелищно, капитализируемо, болельщики — просто люди, которым нравится красивый футбол, а не банда, которая крушит все при победе или проигрыше. Это, кстати, тоже один из пунктов, который снижает интерес к походам на стадион. Людям страшновато получить по голове от фанатов другой команды. Вот в направлении мадридского «Реала» таким путем мы бы и хотели двигаться», — сказал Курьянов.