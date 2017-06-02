В футбольном клубе Тимати заявили, что хотят пойти по пути «Реала»

Йоу йоу,это чемпионство посвящается всем тем,кто годовой абонемент имел,тем кто глотку рвал на стадионе,тому кто заполняет сектора даже при плохой погоде)))йоу)
Генеральный директор группы компании Black Star Павел Курьянов подчеркнул, что в развитии своего футбольного агентства он будет опираться на «Реал».
Напомним, ранее сообщалось, что известный российский рэпер Тимати и его группа компаний Black Star решили создать в Москве футбольный клуб и агентство.
«На российском рынке агентств мы ни на кого не ориентируемся и не планируем. Что касается Европы, то могу выделить не агентство, а футбольный клуб, на который мы бы хотели равняться, — это «Реал».
С точки зрения коммерции и маркетинга, брендинга и работы с клубом, это тот самый проект, где все максимально приближено к идеальной картине: зрелищно, капитализируемо, болельщики — просто люди, которым нравится красивый футбол, а не банда, которая крушит все при победе или проигрыше. Это, кстати, тоже один из пунктов, который снижает интерес к походам на стадион. Людям страшновато получить по голове от фанатов другой команды. Вот в направлении мадридского «Реала» таким путем мы бы и хотели двигаться», — сказал Курьянов.