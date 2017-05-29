Месси поблагодарил Энрике за годы, проведенные в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил благодарность главному тренеру Луису Энрике, который покинул сине-гранатовых по завершении сезона в связи с истекшим сроком контракта.

«Желаю удачи на следующем этапе вашей жизни. Спасибо за все, что вы сделали за последние несколько лет», – написал Месси под фото с Энрике на своей странице в фейсбуке.

47-летний специалист возглавил каталонскую команду в мае 2014 года. С тех пор «блауграна» дважды выиграла Примеру, завоевала три Кубка и один Суперкубок Испании, а также добыла победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.