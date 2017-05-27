Конте: «Удаление Мозеса стало решающим моментом матча»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в решающем матче Кубка Англии.

«Думаю, первый гол получился очень странным. Мы плохо начали первый тайм и искали свою игру еще в течение 25-ти минут. Во второй половине мы начали играть лучше, но красная карточка (Мозес на 68-й минуте получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной соперника – прим. «Бомбардира») решила все. Я не видел повтора инцидента, поэтому мне трудно оценивать решение арбитра. Это неприятная ситуация, но под столь высоким давление такое может случиться.

Сезон был замечательным. Дорого стоит выиграть АПЛ так, как это сделали мы. Это было прекрасно, но сейчас нам надо смотреть в будущее и начать все заново», – сказал итальянец.