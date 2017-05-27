«Айнтрахт» сыграет в финале Кубка Германии с «Боруссией» Дортмунд

Сегодня состоится финальный матч Кубка Германии. В главном матче турнира встретятся «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Айнтрахт» – «Боруссия». Начало в 21:00, не пропустите!

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