Анчелотти: «В «Баварии» обрел настоящую семью»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти покорил очередную чемпионскую вершину, став победителем Бундеслиги в этом году.

«Спасибо этому клубу. Это отличный клуб с фантастическими игроками. Мы все в этом году очень хорошо поработали, игроки были настоящими профессионалами.

Я очень доволен, что я тут. Я обрел настоящую семью. Думаю, что если мы будем так же работать и дальше, то с этой семьей мы сможем выиграть еще больше титулов», – сказал Анчелотти.

Стоит отметить, что итальянский специалист после этого сезона стал победителем всех ведущих чемпионатов Старого Света.