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    Анчелотти: «В «Баварии» обрел настоящую семью»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти покорил очередную чемпионскую вершину, став победителем Бундеслиги в этом году.

    «Спасибо этому клубу. Это отличный клуб с фантастическими игроками. Мы все в этом году очень хорошо поработали, игроки были настоящими профессионалами.

    Я очень доволен, что я тут. Я обрел настоящую семью. Думаю, что если мы будем так же работать и дальше, то с этой семьей мы сможем выиграть еще больше титулов», – сказал Анчелотти.

    Стоит отметить, что итальянский специалист после этого сезона стал победителем всех ведущих чемпионатов Старого Света.

    Источник: ФК «Бавария»

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    22.05.2017 08:03
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