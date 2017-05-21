Энрике: «Не знаю, кто сменит меня в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что не в курсе, кто возглавит команду после его ухода. Ранее руководство каталонцев сообщило, что уже определилось со специалистом, которому будет предложен контракт.

«Я не знаю, кто меня сменит в команде. Мне не сообщали об этом ничего. Думаю, я принял правильное решение. У каждого этапа есть свой конец. В любой ситуации пытаюсь найти позитивные моменты. Жду, что в моей жизни начнется новый этап», – заявил Энрике.

За тур до окончания Примеры у «Барселоны» еще остается шанс стать чемпионом первенства.