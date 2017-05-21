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    Энрике: «Не знаю, кто сменит меня в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что не в курсе, кто возглавит команду после его ухода. Ранее руководство каталонцев сообщило, что уже определилось со специалистом, которому будет предложен контракт.

    «Я не знаю, кто меня сменит в команде. Мне не сообщали об этом ничего. Думаю, я принял правильное решение. У каждого этапа есть свой конец. В любой ситуации пытаюсь найти позитивные моменты. Жду, что в моей жизни начнется новый этап», – заявил Энрике.

    За тур до окончания Примеры у «Барселоны» еще остается шанс стать чемпионом первенства.

    Источник: Marca

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    21.05.2017 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -130

      калач 21 мая 2017, 13:49

      щас Бартомеу с бодуна возьмет какого-то бомжа.
      Только Сампаоли. И вернуть двух вратарей а не ставить дыру штегенскую на рамку во всех матчах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 мая 2017, 11:55

      даже если знает все равно ничего не скажет!

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