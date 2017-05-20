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    Мутко отдал голевой пас с углового в рамках дня массового футбола в Москве

    Сегодня, 20 мая, в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» проходит день массового футбола. Участниками спортивного праздника стали президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель мэра столицы Александр Горбенко и руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. Помимо них на мероприятии присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    Мутко, Колобков и звезды футбола приняли участие в дружеском матче. Вице-премьер записал на свой счет результативную передачу от углового флажка.

    «Это великолепный праздник, много всего интересного. Сегодня по всей стране поклонники футбола вышли на площадку, ведь это самый популярный вид спорта у нас. Он приносит счастье и здоровье. Мы тоже сегодня поиграли в футбол, хорошо сыграли», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.05.2017 14:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 16:38

      А Черчес что , не играл ? Хотелось бы увидеть составы команд. А то "звезды футбола" играли . Кроме Мутко никого не увидел .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 мая 2017, 16:37

      ниче сибе.. в сбоную !!!.. однозначно!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 20 мая 2017, 16:26

      А семь раз

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Казак88 20 мая 2017, 16:32

      Ему по должности положено только три.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 мая 2017, 16:15

      Походу он топчик для тех кому за...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 20 мая 2017, 15:23

      Дворянство развлекается ... после напряженной кропотливой работы ... аки кони пахали весь год на благо страны ...

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 20 мая 2017, 15:04

      Может его в сборную)))

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