Мутко отдал голевой пас с углового в рамках дня массового футбола в Москве

Сегодня, 20 мая, в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» проходит день массового футбола. Участниками спортивного праздника стали президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель мэра столицы Александр Горбенко и руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. Помимо них на мероприятии присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Мутко, Колобков и звезды футбола приняли участие в дружеском матче. Вице-премьер записал на свой счет результативную передачу от углового флажка.

«Это великолепный праздник, много всего интересного. Сегодня по всей стране поклонники футбола вышли на площадку, ведь это самый популярный вид спорта у нас. Он приносит счастье и здоровье. Мы тоже сегодня поиграли в футбол, хорошо сыграли», – сказал Мутко.