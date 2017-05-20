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  • Мутко отдал голевой пас с углового в рамках дня массового футбола в Москве

Мутко отдал голевой пас с углового в рамках дня массового футбола в Москве

20 мая 2017, 14:49
11

Сегодня, 20 мая, в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» проходит день массового футбола. Участниками спортивного праздника стали президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель мэра столицы Александр Горбенко и руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. Помимо них на мероприятии присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Мутко, Колобков и звезды футбола приняли участие в дружеском матче. Вице-премьер записал на свой счет результативную передачу от углового флажка.

«Это великолепный праздник, много всего интересного. Сегодня по всей стране поклонники футбола вышли на площадку, ведь это самый популярный вид спорта у нас. Он приносит счастье и здоровье. Мы тоже сегодня поиграли в футбол, хорошо сыграли», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Мутко Виталий
Комментарии (11)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1495281860
Может его в сборную)))
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Atom2020
1495283035
Дворянство развлекается ... после напряженной кропотливой работы ... аки кони пахали весь год на благо страны ...
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forward33
1495286146
Походу он топчик для тех кому за...
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Казак88
1495286778
А семь раз
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mihail200606
1495287433
ниче сибе.. в сбоную !!!.. однозначно!!!
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dok66
1495287504
А Черчес что , не играл ? Хотелось бы увидеть составы команд. А то "звезды футбола" играли . Кроме Мутко никого не увидел .
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