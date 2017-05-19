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    Кейн: «Пожалуй, я мог забить еще больше»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал автором четырех голов в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (6:1). По его словам, он мог забить и больше.

    «Пожалуй, я мог забить еще больше. Это мой первый покер в карьере. Перед матчем я рассчитывал забить один-два гола, чтобы оказать давление в гонке бомбардиров на Лукаку и Санчеса. Но смог забить сразу четыре! Это было потрясающе!

    Не сомневаюсь, что это мой лучший сезон в карьере. Я пропустил одиннадцать недель, упорно работал, чтобы восстановиться от травмы. Я хотел вернуться в еще лучшей форме. И я сделал это», – сказал Кейн.

    После этой встречи нападающий с 26 голами возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    19.05.2017 06:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 20 мая 2017, 17:55

      лучший!

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 мая 2017, 10:53

      Ему переходить надо. При всем уважении к нынешнему Тоттенхэму - это не команда-чемпион. И чтобы он вдруг стал чемпионом, слишком многое должно совпасть, сложиться. Вероятность мала очень, в следующем сезоне, даже если Челси провалится, будет кто-то ещё наверху, а Тоотенхэм, как всегда, будет околачиваться где-то поблизости, периодически скрашивая обломы Кубками Лиги.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 мая 2017, 09:03

      Зверюга, у Покетино талант на молодых перспективных парней.

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      Рейтинг: +161

      gandyv 19 мая 2017, 08:19

      Поздновато забивать стал

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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 19 мая 2017, 07:43

      Молодец! Удачи и в следующем сезоне.

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