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Кейн: «Пожалуй, я мог забить еще больше»

19 мая 2017, 06:55
5

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал автором четырех голов в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (6:1). По его словам, он мог забить и больше.

«Пожалуй, я мог забить еще больше. Это мой первый покер в карьере. Перед матчем я рассчитывал забить один-два гола, чтобы оказать давление в гонке бомбардиров на Лукаку и Санчеса. Но смог забить сразу четыре! Это было потрясающе!

Не сомневаюсь, что это мой лучший сезон в карьере. Я пропустил одиннадцать недель, упорно работал, чтобы восстановиться от травмы. Я хотел вернуться в еще лучшей форме. И я сделал это», – сказал Кейн.

После этой встречи нападающий с 26 голами возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Англии.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (5)
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Абу Зейд Небесный
1495168991
Молодец! Удачи и в следующем сезоне.
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gandyv
1495171149
Поздновато забивать стал
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Dgad
1495173782
Зверюга, у Покетино талант на молодых перспективных парней.
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momwig_
1495180435
Ему переходить надо. При всем уважении к нынешнему Тоттенхэму - это не команда-чемпион. И чтобы он вдруг стал чемпионом, слишком многое должно совпасть, сложиться. Вероятность мала очень, в следующем сезоне, даже если Челси провалится, будет кто-то ещё наверху, а Тоотенхэм, как всегда, будет околачиваться где-то поблизости, периодически скрашивая обломы Кубками Лиги.
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Excluz1ve
1495292148
лучший!
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