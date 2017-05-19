Кейн: «Пожалуй, я мог забить еще больше»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал автором четырех голов в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (6:1). По его словам, он мог забить и больше.

«Пожалуй, я мог забить еще больше. Это мой первый покер в карьере. Перед матчем я рассчитывал забить один-два гола, чтобы оказать давление в гонке бомбардиров на Лукаку и Санчеса. Но смог забить сразу четыре! Это было потрясающе!

Не сомневаюсь, что это мой лучший сезон в карьере. Я пропустил одиннадцать недель, упорно работал, чтобы восстановиться от травмы. Я хотел вернуться в еще лучшей форме. И я сделал это», – сказал Кейн.

После этой встречи нападающий с 26 голами возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Англии.