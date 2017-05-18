Муса остался в запасе «Лестера» на матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма»

Известные стартовые составы «Лестер Сити» и «Тоттенхэма» на перенесенный матч 34-го тура английской Премьер-лиги.
Лестер: Шмейхель, Симпсон, Беналуан, Фукс, Чилуэлл, Марез, Ндиди, Амарте, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.
Замены: Василевски, Грэй, Капустка, Мур, Муса, Слимани, Цилер.
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Дайер, Сиссоко, Дембеле, Ваньяма, Дэвис, Алли, Сон, Кейн.
Замены: Шашуа, Виммер, Ворм, Лесняк, Н'Куду, Эриксен, Янссен.
Встреча на «Кинг Пауэр Стэдиум» начнется в 21:45 по московскому времени. За событиями матча можно следить здесь.
Источник: ФК «Лестер Сити»