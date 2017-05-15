Сарри: «Если «Наполи» захочет, то мы продлим мой контракт»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после победного матча 36-го тура итальянской Серии А с «Торино», высказался относительно своего будущего.

«До второго гола была равная, острая игра, но это вызывало у нас некоторые проблемы. В конечном итоге нам удалось сломить оборону «Торино».

Мое будущее? Я могу заключить следующий контракт с кем угодно, даже с китайским клубом. Если президент «Наполи» хочет продлить соглашение со мной, то он сможет это сделать.

Не вижу ничего плохого в том, если ты хотел бы хорошо зарабатывать. Аурелио Де Лаурентис спокойно относится к подобным вопросам», – сказал Сарри.

Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до 2020 года.