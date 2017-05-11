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    Хенесс до сих пор не согласен с приговором по обвинению в уклонении от уплаты налогов

    Президент «Баварии» Ули Хенесс с сожалением вспоминает срок, который он отбывал в тюрьме за налоговое преступление.

    «К сожалению, в той игре я проиграл журналистам. При этом я был единственным немцем, который сделал явку с повинной. Тем не менее меня приговорили к тюремному заключению.

    Хотя я считаю, что в таких обстоятельствах оправдательный приговор был бы вполне нормальным развитием событий», – заявил Хенесс.

    Напомним, что весной 2014 года Хенесс получил срок по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Он был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения. Тогда же он покинул пост президента мюнхенского клуба. На свободу он вышел в феврале 2016 года, после чего вновь занял пост главы немецкого гранда.

    Источник: Goal.com

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    11.05.2017 08:07
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