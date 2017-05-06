Месси близок к продлению контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к тому, чтобы продлить свой действующий контракт с каталонским клубом. Отец футболиста Хорхе Месси, который является и его агентом, встретился с президентом каталонского клуба Жозепом Марией Бартомеу для обсуждения деталей нового соглашения.

Ранее Месси отклонил предложение клуба, которое предполагало продление контракта до середины 2022 года с зарплатой 30-35 миллионов евро в год. Действующий контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.