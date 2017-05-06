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    Месси близок к продлению контракта с «Барселоной»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к тому, чтобы продлить свой действующий контракт с каталонским клубом. Отец футболиста Хорхе Месси, который является и его агентом, встретился с президентом каталонского клуба Жозепом Марией Бартомеу для обсуждения деталей нового соглашения.

    Ранее Месси отклонил предложение клуба, которое предполагало продление контракта до середины 2022 года с зарплатой 30-35 миллионов евро в год. Действующий контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Marca

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    06.05.2017 08:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +571

      levon_man 6 мая 2017, 13:25

      Слава богу

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 6 мая 2017, 12:08

      Какая же муторная Санта-Барбара...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +335

      Daxa 09 6 мая 2017, 11:18

      Я бы хотел на него посмотреть в английском чемпионате интересно как бы он там играл лучше или хуже

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 мая 2017, 10:03

      Продлевать будете ?... )

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 09:13

      Да куда он там уйдёт, он не сможет играть в другом клубе при всём уважении

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 6 мая 2017, 09:09

      А я слышал он в Краснодар переходит...

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