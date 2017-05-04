Марадона: «Тренировал бы я «Наполи»? Если люди этого хотят – да»

Экс-нападающий «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал возможность возглавить неаполитанский клуб.

«Тренировал бы я «Наполи»? Если люди этого хотят – да», – сказал чемпион мира-1986.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис неоднократно заявлял о том, что хочет видеть Марадону в структуре клуба. Препятствием является спор итальянца с правительством страны касаемо уплаты налогов суммой в 39 миллионов евро.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год, забив 81 мяч в 188-ми играх. В составе команды аргентинец дважды выигрывал чемпионат Италии, по одному разу – Кубок страны и Суперкубок, а также Кубок УЕФА. В качестве тренера 56-летний Марадона работал со сборной Аргентины (2008-2010) и эмиратским клубом «Аль-Васл» (2011-12).