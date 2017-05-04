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    Марадона: «Тренировал бы я «Наполи»? Если люди этого хотят – да»

    Экс-нападающий «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал возможность возглавить неаполитанский клуб.

    «Тренировал бы я «Наполи»? Если люди этого хотят – да», – сказал чемпион мира-1986.

    Президент клуба Аурелио Де Лаурентис неоднократно заявлял о том, что хочет видеть Марадону в структуре клуба. Препятствием является спор итальянца с правительством страны касаемо уплаты налогов суммой в 39 миллионов евро.

    Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год, забив 81 мяч в 188-ми играх. В составе команды аргентинец дважды выигрывал чемпионат Италии, по одному разу – Кубок страны и Суперкубок, а также Кубок УЕФА. В качестве тренера 56-летний Марадона работал со сборной Аргентины (2008-2010) и эмиратским клубом «Аль-Васл» (2011-12).

    Источник: Football Italia

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    04.05.2017 16:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 мая 2017, 17:03

      Весь мир был в восторге от твоей игры!!! С удовольствием побелею за Наполи... Таких.как ты.больше не будет...

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