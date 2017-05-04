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    Главный тренер «Аякса»: «Могли обыграть «Лион» со счетом 12:6»

    Главный тренер «Аякса» Петер Бош подвел итоги победного матча полуфинала Лиги Европы против «Лиона» (4:1). По мнению специалиста, соперник в первом тайме выглядел лучше.

    «Первый тайм «Лион» провел лучше нас, но нам повезло и мы забили гол. Но во второй половине преимущество уже было на нашей стороне. Мы много нервничали, игра могла сложиться иначе. Характер матча был такой, что счет мог быть 12:6. Но мы показали яркую игру. Рано говорить, что «Аякс» в финале. «Лион» – это та команда, которая дома будет играть на максимуме», – сказал Бош в эфире RTL7.

    Ответная встреча пройдет 11 мая во Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 00:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 мая 2017, 11:43

      ну значит и проиграть могли 6-0 такое тоже бывает у одних всё залетает а у других ничего, особенно Курбан это проделывал много раз..

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 мая 2017, 05:11

      Разгромить Манчестер в финале было бы в самую тему.

      1
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 4 мая 2017, 03:28

      Немного неожиданно, но Аякс молодец, они заслуживают финала!))

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 4 мая 2017, 00:21

      главное не отдать игру ( как с шальке04), а быть самими собой, и тогда без валидола чпокним и в гостях французов!

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