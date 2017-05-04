Главный тренер «Аякса»: «Могли обыграть «Лион» со счетом 12:6»

Главный тренер «Аякса» Петер Бош подвел итоги победного матча полуфинала Лиги Европы против «Лиона» (4:1). По мнению специалиста, соперник в первом тайме выглядел лучше.

«Первый тайм «Лион» провел лучше нас, но нам повезло и мы забили гол. Но во второй половине преимущество уже было на нашей стороне. Мы много нервничали, игра могла сложиться иначе. Характер матча был такой, что счет мог быть 12:6. Но мы показали яркую игру. Рано говорить, что «Аякс» в финале. «Лион» – это та команда, которая дома будет играть на максимуме», – сказал Бош в эфире RTL7.

Ответная встреча пройдет 11 мая во Франции.