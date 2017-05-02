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    Ари и Майкон – в атаке «Локомотива», Ильин и Павлюченко сыграют впереди у «Урала»

    «Локомотив» назвал стартовый состав на финальный матч Кубка России с «Уралом».

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович. В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, Ари.

    «Урал»: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Ильин, Павлюченко.

    Поединок состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.05.2017 17:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 2 мая 2017, 18:43

      2-2

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 2 мая 2017, 18:33

      У меня жена за локо и родит через пару дней! Пусть ее не расстраивают!

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 2 мая 2017, 18:06

      боевой состав!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Etiainen 2 мая 2017, 18:17

      Ничего тут боевого нет... этот состав на 70% победа Урала! косяк Тарасов, который каждую игру как бревно проводит играя 12 полевым за соперника и Майкон, который раньше за счет скорости мог обыграть, а сейчас и этого не может... как по мне нужно было Михалика выпускать вместо Майки и переходить на 3-6-1 и Баринова вместо Тарасова... или на крайняк Фарфана вместо Майки и Баринова вместо Тарасова...
      а так складывается ощущение, что сразу кубок Уралу начали отдавать еще до игры....

      0
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      Рейтинг: +8

      L.A. > RedGreenHooligan 2 мая 2017, 18:36

      Хахаха, ты реально веришь в победу Урала, да кто им кубок то отдаст, уже решено в РФС победа Локо

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 2 мая 2017, 18:05

      4-2-3-1? Урал с победой в кубке!

      -1
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