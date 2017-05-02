Ари и Майкон – в атаке «Локомотива», Ильин и Павлюченко сыграют впереди у «Урала»

«Локомотив» назвал стартовый состав на финальный матч Кубка России с «Уралом».

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович. В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, Ари.

«Урал»: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Ильин, Павлюченко.

Поединок состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.

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