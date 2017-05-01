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    Зидан: «Роналду – лучший из тех, кого мне доводилось тренировать, жаль, что я не играл вместе с ним»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал нападающего Криштиану Роналду лучшим из футболистов, с которым ему довелось работать в качестве тренера. Специалист выразил сожаление, что ему не удалось поиграть бок о бок с португальцем.

    «Португалец – лучший из всех футболистов, которые работали под моим началом. Очень жаль, что мне так и не удалось сыграть с ним вместе. У него поразительная статистика. Я выступал вместе с Роналдо, который был фантастическим игроком. Завидую им обоим, потому что моя статистика не настолько впечатляющая. Я раздавал передачи, но не поражал ворота соперников так часто, по этой причине я не мог испытывать аналогичные с ними чувства», – сказал Зидан.

    В текущем сезоне Роналду в 40 матчах записал на свой счет 32 гола и 12 результативных передач.

    Источник: УЕФА

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    01.05.2017 16:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 1 мая 2017, 22:59

      Прогиб Зизу, засчитан!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 мая 2017, 20:09

      А что зидан много кого тренировал? Первый его клуб...

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 1 мая 2017, 19:00

      Безусловно одно-Криш один из великих футболистов в истории футбола...

      -1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 1 мая 2017, 18:21

      машина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 мая 2017, 16:31

      ты с роналдо играл бразильским... он лучше

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