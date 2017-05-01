Зидан: «Роналду – лучший из тех, кого мне доводилось тренировать, жаль, что я не играл вместе с ним»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал нападающего Криштиану Роналду лучшим из футболистов, с которым ему довелось работать в качестве тренера. Специалист выразил сожаление, что ему не удалось поиграть бок о бок с португальцем.

«Португалец – лучший из всех футболистов, которые работали под моим началом. Очень жаль, что мне так и не удалось сыграть с ним вместе. У него поразительная статистика. Я выступал вместе с Роналдо, который был фантастическим игроком. Завидую им обоим, потому что моя статистика не настолько впечатляющая. Я раздавал передачи, но не поражал ворота соперников так часто, по этой причине я не мог испытывать аналогичные с ними чувства», – сказал Зидан.

В текущем сезоне Роналду в 40 матчах записал на свой счет 32 гола и 12 результативных передач.