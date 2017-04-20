Раньери: «Хочу вернуться к работе, но готов тренировать только клубы»

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился планами на будущее.

«Я хочу вернуться к работе, но вижу себя только в европейских клубах. Я получил несколько предложений, включая национальные сборные, но я готов тренировать только клубы – чтобы все время проводить с подопечными.

Жду хорошего предложения. Для меня важно на 100% верить в проект, иначе не соглашусь работать», – цитирует специалиста Gazzetto Dello Sport.

Напомним, 23 февраля итальянец был уволен с поста главного «Лестера» по причине неудовлетворительных результатов команды.