Лига чемпионов. «Монако» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в полуфинал

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» на своем поле одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:1.

Отметим, что начало встречи было отложено на пять минут из-за полиции, задержавшей автобус немецкого клуба.

Таким образом, «Монако» прошел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв своего соперника с общим счетом 6:3.

Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

Монако (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 3; 2:0 – Фалькао, 17; 2:1 – Ройс, 48; 3:1 – Жермен, 81.

Первый матч – 3:2

Календарь Лиги чемпионов