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    Лига чемпионов. «Монако» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в полуфинал

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» на своем поле одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:1.

    Отметим, что начало встречи было отложено на пять минут из-за полиции, задержавшей автобус немецкого клуба.

    Таким образом, «Монако» прошел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв своего соперника с общим счетом 6:3.

    Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

    Монако (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 3; 2:0 – Фалькао, 17; 2:1 – Ройс, 48; 3:1 – Жермен, 81.

    Первый матч – 3:2

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 23:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 апреля 2017, 03:41

      отлично!

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 20 апреля 2017, 00:15

      Новая сказка "Монако"...только в этот раз "Порту" на пути нет, и команды Моуриньо тоже

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      Рейтинг: +675

      kagorich 20 апреля 2017, 00:05

      Французы довольно весело играют, приятно смотреть! Подождём жеребьёвки.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 апреля 2017, 00:01

      Ну умеют же судить в Европе,чего вчера то было позорится?((

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 апреля 2017, 23:47

      хочу в полуфинале пары Монако Реал. Атлетико Ювентус..

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 апреля 2017, 23:44

      Ну что монако, теперь вас ждет реал! удачи вам.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2017, 23:40

      Молодцы французы!!!Отличная игра!Заслужили!

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