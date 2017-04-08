Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» поспорит за Перишича с «Манчестер Юнайтед», который предлагает за хорвата 60 миллионов

    Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за 28-летнего хорвата 60 миллионов евро. Сообщается, что конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за игрока составит «Челси».

    За миланский клуб полузащитник выступает с 2015 года. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до середины 2020 года.

    В нынешнем сезоне Перишич провел за «Интер» в Серии А 28 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 20:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11