«Челси» поспорит за Перишича с «Манчестер Юнайтед», который предлагает за хорвата 60 миллионов

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за 28-летнего хорвата 60 миллионов евро. Сообщается, что конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за игрока составит «Челси».

За миланский клуб полузащитник выступает с 2015 года. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до середины 2020 года.

В нынешнем сезоне Перишич провел за «Интер» в Серии А 28 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.