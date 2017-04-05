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    «Луч-Энергия» сдает беседки на базе клуба в аренду

    В связи с плохим финансовым состоянием клуба, «Луч-Энергия» объявил о сдаче в аренду беседок на своей базе.

    «Уважаемые болельщики!

    Футбольный клуб «Луч-Энергия» предлагает к вашему вниманию аренду беседок на базе клуба, расположенной по адресу ул. Черноморская, 7Б. (район бывшего аэродрома «Седанка»). Все подробности по телефону», – говорится в объявлении клуба.

    Напомним, что задолженность клуба перед различными организациями составляет 54 миллиона рублей. На прошлой неделе игрокам «Луча» выплатили зарплату за январь, февраль и часть марта 2017 года. В настоящее время остаются лишь задолженности по премиальным.

    В текущем сезоне «Луч-Энергия» занимает в таблице первенства ФНЛ 12-е место.

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    Источник: Instagram

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    05.04.2017 06:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 апреля 2017, 09:23

      ипать копать колотить.......бедная, бедная Россия, одни выродки у власти и в ус не дуют.......надеюсь их будет драть чёрт в аду

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      Рейтинг: +13

      Spectr34 5 апреля 2017, 08:39

      Это печально!

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      Рейтинг: +41

      Лопатка 5 апреля 2017, 07:39

      красавцы

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