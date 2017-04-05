«Луч-Энергия» сдает беседки на базе клуба в аренду

В связи с плохим финансовым состоянием клуба, «Луч-Энергия» объявил о сдаче в аренду беседок на своей базе.

«Уважаемые болельщики!

Футбольный клуб «Луч-Энергия» предлагает к вашему вниманию аренду беседок на базе клуба, расположенной по адресу ул. Черноморская, 7Б. (район бывшего аэродрома «Седанка»). Все подробности по телефону», – говорится в объявлении клуба.

Напомним, что задолженность клуба перед различными организациями составляет 54 миллиона рублей. На прошлой неделе игрокам «Луча» выплатили зарплату за январь, февраль и часть марта 2017 года. В настоящее время остаются лишь задолженности по премиальным.

В текущем сезоне «Луч-Энергия» занимает в таблице первенства ФНЛ 12-е место.